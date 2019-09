La reinvención del orden mundial La apertura de la Conferencia de Bretton Woods. / AFP ANA BEOBIDE Lunes, 16 septiembre 2019, 17:09

En julio de este año se ha cumplido el 75 Aniversario de la Conferencia de Bretton Woods . La relevancia histórica de este encuentro es indudable, aunque haya tenido sus éxitos y también sus fracasos durante este largo periodo de tiempo. Éxitos que se centran en la cooperación internacional con la creación del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial entre otros organismos relevantes, y fracasos como el colapso que se produjo en el régimen de cambios fijos pero ajustables, acordado en ese momento y que saltó por los aires en 1971 cuando Nixon rompió la convertibilidad del dólar en oro.

Pero ante todo supuso la instauración de las bases de gran parte del orden económico actual que, aunque no sea perfecto, ha servido para avanzar en los grandes capítulos. Asi, los resultados económicos de la Conferencia los podríamos calificar de positivos. Y si no, juzgue con varios datos. Desde entonces los ingresos mundiales per capita hay que multiplicarlos por cuatro cuando la población mundial se ha triplicado. Otra magnitud interesante es la evolución del volumen del comercio mundial, que hasta 2017 había multiplicado por 39 veces. Y lo que es más importante, la proporción de la población mundial que vive con menos de dos dólares al día, con paridad del poder adquisitivo del 2011, había pasado del 75% en 1950 al 10 % en 2015. Por supuesto que no es suficiente si hablamos del bienestar de las personas, pero es indudable que el objetivo de cooperación internacional fue una realidad durante muchos años que contribuyó al avance de la humanidad.

Pero el mundo ha cambiado y aquel espíritu se ve amenazado en nuestros días. Asistimos a una crisis proteccionista importante, a cambios en los modelos productivos como consecuencia de la guerra comercial y a cambios tecnológicos que alteran las reglas tradicionales. Todo ello con nuevos jugadores en el tablero, como es el caso de China que cada día bascula más el mundo económico hacia el Pacífico.

Esta última semana se ha reunido en Madrid el 'Comité para Reinventar Bretton Woods' que desde 1994, como organización sin ánimo de lucro, pone sobre la mesa debates y reflexiones que contribuyen a encauzar y mejorar el futuro de la economía global.

Esta edición ha contado entre sus ponentes con el gobernador del Banco de España, que ha centrado su intervención en la necesidad de una reforma de la Organización Mundial del Comercio abogando por el multilateralismo. En la misma, dijo con claridad que la guerra comercial entre EE UU y China es la mayor amenaza de la economía mundial en estos momentos. Me parece una idea acertada, aunque mucho me temo que de escaso éxito ya que no creo que el Sr. Trump tenga muy en cuenta ni esta ni ninguna opinión que sugiera políticas de cooperación internacional. Sabemos que el gobierno de EE UU y sobre todo su presidente cree que esto son historias del pasado que , en su opinión, han debilitado a los americanos, o al menos eso vende a su electorado.

Somos muchos los que creemos en el espíritu de cooperación heredado de Bretton Woods, así que trabajemos por mantenerlo y reinventemos las formas, aunque no esté de moda.