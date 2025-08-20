El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los parados perderán 90 euros al mes del subsidio del SEPE a partir del año de prestación

El Servicio Público de Empleo Estatal reformó su sistema asistencial el pasado mes de noviembre

Gabriel Cuesta

Miércoles, 20 de agosto 2025, 19:06

El nuevo subsidio del SEPE entró en vigor el pasado mes de noviembre con un claro titular: la cuantía de la prestación aumentaba de 480 a 570 euros mensuales. Un incremento de 90 euros que, sin embargo, se diluye con el paso del tiempo hasta que ese ingreso vuelve a la cuantía que ya percibían los desempleados antes de que se publicase el Real Decreto que regulaba la reforma asistencial del organismo.

Cuando se cumpla un año del comienzo del cobro de la ayuda, la cuantía será 480 euros, la fijada antes de la reforma. Los primeros seis meses se cobran 570 euros, durante el segundo semestre son 540 euros y, a partir del año, son esos 480 iniciales. La cuantía del subsidio está regulada por el porcentaje a aplicar del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) un baremo que se fija en la Ley de Presupuestos y que actualmente se encuentra en los 600 euros.

En resumen, las cuantías a percibir en el subsidio se dividen en tres tramos:

-Los 6 primeros meses: los perceptores cobrarán el 95% del IPREM (570 euros, con el IPREM actual).

-Los 6 meses siguientes: el 90% del IPREM (540 euros).

-El resto de tiempo: 80% del IPREM (480 euros). El máximo tiempo de la ayuda es de 30 meses.

Esta subida no se aplica al subsidio para mayores de 52 años, que se mantiene en los 480 euros y conserva la base de cotización por jubilación en el 125% del Salario Mínimo Interprofesional para tratar de blindar una mejor pensión a sus beneficiarios. Se trata de una ayuda cuyo cobro se mantiene hasta que se cumpla la edad de jubilación, ya que el SEPE exige para acceder a ella que los perceptores cumplan todos los requisitos para cobrar la pensión contributiva, salvo la edad.

Lo que también cambia son los criterios para determinar la duración del nuevo subsidio por agotamiento de la prestación. Dependerá de los días consumidos de la prestación contributiva, el conocido paro, y la edad del solicitante. Este es el resumen:

-Las menores de 45 años necesitan haber agotado al menos 360 días de paro para acceder a un subsidio de seis meses.

-Para aquellas personas mayores de 45 años sin cargas familiares, se debe haber consumido al menos 120 días de prestación contributiva para recibir seis meses de subsidio.

-Las personas con responsabilidades familiares, sin importar la edad, tendrán derecho a un subsidio de hasta 24 meses si han consumido al menos 120 días de su correspondiente prestación contributiva. Si han consumido al menos 180 días, el subsidio podrá extenderse hasta los 30 meses.

