Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri hacia Barakaldo por un accidente múltiple

Las ofertas de empleo más mágicas del SEPE: castings en España para trabajar en Disneyland París

El Servicio Público de Empleo oferta habitualmente en su portal oportunidades de trabajo

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:48

El SEPE colabora con diferentes organismos europeos para lanzar hacerse eco de oportunidades de empleo. Y una de las últimas tiene mucha magia. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en colaboración con la red EURES España, ha publicado una convocatoria para presentarse a los castings de trabajo para Disneyland París, a través de unas jornadas de selección que en España tendrán lugar en Sevilla (Hotel Meliá, calle Lebreros), el próximo 14 de octubre de 2025, y Valencia (SH Hotel Valencia Palaces), dos días después.

La empresa que lleva las riendas de este famoso parque temático solicita camareros, cocineros, barman, empleados polivalentes de restauración, recepcionistas de restaurantes, camareros, recepcionistas de hotel, vendedores de tienda, operadores de atracciones...Las entrevistas se realizarán en francés, con nivel exigido adaptado a cada puesto (básico, intermedio o alto), evaluándose en la entrevista.

Condiciones de contratación

-Solo se podrá contratar a quienes presenten documento nacional de identidad de un país de la Unión Europea (el NIE por sí solo no es válido).

-Contratos indefinidos o de duración determinada de 2 a 8 meses (de marzo a octubre).

-Jornada completa de 7 horas diarias y 35 horas semanales, con dos días libres consecutivos.

-Salario competitivo.

-Alojamiento disponible para el empleado, no incluido en el sueldo (aprox. 400€/mes).

-Comidas no incluidas; Menú disponible en comedor de empresa (aprox. 3 euros).

-Gastos de transporte reembolsados bajo condiciones, hasta 150€.

