La nueva norma que puede «hundir el valor de tu vivienda», según un experto El reglamento ha entrado en vigor el pasado mes de agosto

G. C. Miércoles, 10 de septiembre 2025, 19:05

Desde agosto ha entrado en juego un nuevo factor para tasar una vivienda que se pretende poner a la venta en el mercado inmobiliario. Se trata de incorporar una valoración de los riesgos climáticos, que se suma a otros elementos habituales como los metros cuadrados, la antigüedad o su ubicación.

«Desde el 12 de agosto las reglas del juego han cambiado», desgrana en su canal de Instagram el experto inmobiliario Sergio Gutiérrez. Ahora, explica, «las tasaciones deben incorporar y condicionar el precio, los riesgos climáticos de cada vivienda». Esto supone que factores como «vulcanismo, seísmos, sequía, inundación o incendios» son considerados «riesgos futuros que se analizan en cada vivienda» y que impactan en su valoración en el mercado de forma directa.

Gutiérrez pone de relieve que «por desgracia, en España estamos viviendo cada vez más este tipo de eventos climáticos». También que «la vivienda en según qué zonas puede estar perdiendo su valor cada año que pasa», aunque en líneas generales el precio sigue subiendo con una media por encima del 10%, tal y como reflejan los datos de agosto.

«La realidad es que muchas construcciones actuales no están preparadas para posibles contingencias en un futuro, ya sea por su calidad constructiva o incluso por el planteamiento urbanístico de donde están ubicadas. Digo yo que alguna responsabilidad tendrán los que han autorizado urbanizar zonas inundables, por ejemplo, o que se pueden incendiar», reflexiona. Y remata: «El que compra una vivienda muchas veces no es consciente de dónde se ubica y sus riesgos, pero el que firma las urbanizaciones, sí».

La nueva normativa vio la luz en el BOE el pasado mes de agosto. Esta orden ministerial actualiza la normativa de 2003 sobre valoración inmobiliaria.

