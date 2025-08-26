Noruega busca conductores de autobús: 41.000 euros de salario base más bonus Los representantes de la empresa viajarán a España para realizar la selección, que incluye entrevista personal y prueba de conducción

B. Vergara Martes, 26 de agosto 2025, 18:22 Comenta Compartir

Connect Bus (antes Norgesbuss), una de las mayores y más avanzadas empresas de transporte público en Escandinavia, busca conductores de autobús en Noruega. En concreto, las plazas estarían destinadas en las sedes de Harstad, Brønnøysund, Tromsø y Alta (norte de Noruega). Un trabajo para el que se ofrece un salario bruto de entre 483.370 a 504.886 NOK (coronas noruegas) al año. (Entre 41.000 y 42.800 euros). A esto habría que sumarle bonificaciones por turnicidad y horas extraordinarias, y otros beneficios sociales.

Los requisitos para aspirar a este puesto de trabajo son:

• Carnet de conducir D + CAP en vigor.

• 6 meses de experiencia, preferentemente.

• Buena atención al cliente e integración en equipo de trabajo.

• Realización de Curso previo a la incorporación, de idioma y cultura noruega. El curso de idioma puede obtener financiación EURES.

• Conocimiento de idioma inglés, valorable.

• Nacionalidad UE, o Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza.

La empresa proveerá de formación específica una vez superado el curso de idioma. En ese momento, se requiere presentar certificado de antecedentes penales. Asimismo, la compañía colabora muy activamente en los trámites necesarios y la integración en la plantilla y la sociedad noruega y podría participar activamente en la búsqueda de alojamiento, a los que lo necesiten.

La compañía pretende crear puestos de trabajo «estables y permanentes» en el norte de Noruega. Los representantes de la empresa viajarán a España para realizar la selección, que incluye entrevista personal y prueba de conducción.

Los interesados pueden mandar el CV en inglés o castellano a eures.nordicos@sepe.es. En el ASUNTO del correo debe figurar la referencia: CONDUCTOR CONNECT BUS Noruega.

Temas

Noruega

Audiencias

Trabajo