Música económica 'Money Is King': un perro es mejor que tú Layla McCalla. La cantante estadounidense Leyla McCalla recupera en su nuevo disco este calipso de los años 30, sobre el trato tan diferente que reciben los ricos y los pobres CARLOS BENITO Domingo, 27 enero 2019, 08:13

Por mucho que date de la época de la Gran Depresión, 'Money Is King' es cualquier cosa menos depresiva. Sí, el juego de palabras es tan tonto que obliga a pedir perdón, pero ciertamente resulta llamativa la alegría contagiosa con la que Growling Tiger, un popular cantante de calipso de Trinidad, reflejó el abismo que separaba las clases sociales en los años 30. De las incontables canciones centradas en la pobreza a las que dio lugar aquel cataclismo económico, pocas dan más ganas de bailar. El 'tigre' en cuestión se llamaba en realidad Neville Marcano, había competido como boxeador y destacó en la bulliciosa escena de su isla por cantar sobre asuntos sociales y políticos, desde la creciente desigualdad hasta la invasión italiana de Etiopía.

'Money Is King' está ahora mismo de actualidad porque Leyla McCalla, vocalista neoyorquina hija de haitianos, la ha recuperado como tema de presentación del álbum que editó anteayer, un disco titulado 'The Capitalist Blues' en el que plantea «una reflexión sobre los muchos efectos psicológicos y emocionales de vivir en una sociedad capitalista». Aunque McCalla empezó su carrera como chelista, en el seno de los premiados Carolina Chocolate Drops, en este nuevo disco ha dado la espalda al instrumento con el que se la suele identificar: en 'Money Is King', por ejemplo, toca el banjo y se hace acompañar de una banda con viola, bajo, trompeta, guitarra y botella de whisky. El resultado refuerza el balanceo rítmico del calipso original y lo hibrida con los estilos propios de Nueva Orleans, donde está afincada actualmente McCalla.

Cabezas de gallina y pan duro

¿Y qué cuenta 'Money Is King'? La canción refleja a través de unas pocas estampas lo diferente que se vuelve la vida cuando la cartera está llena: «Si un hombre tiene dinero hoy, / a la gente no le importa si tiene 'cocobay'», dicen los primeros versos, en referencia a una enfermedad de la piel. «Puede cometer asesinato y salir libre / y vivir en compañía del gobernador. / Pero, si eres pobre, la gente te dice 'shuuu' / y un perro es mejor que tú», continúa la estrofa de arranque. Toda la letra se organiza así, a base de contraposiciones con notoria presencia canina. «Un perro puede andar por ahí y pillar huesos, / cabezas de gallina, pan duro, colas de pescado y pastel. / Si es de buena raza y no demasiado salvaje, / la gente se lo llevará y lo cuidará como a un niño, / pero cuando un hombre hambriento sale a mendigar, / le azuzan detrás un bulldog / y veinte policías se lo llevan. / Ya ves cómo un perro es mejor que tú». Al rico, contaba Growling Tiger entonces y cuenta Leyla McCalla ahora, le estrechan la mano en cuanto entra a una tienda y jamás le meten prisa para que pague la cuenta. ¡Incluso le envían la compra a casa en moto!

Eso sí, la neoyorquina ha prescindido de un par de estrofas del trinitense. Aunque el asunto de la canción resulta perfectamente válido para nuestros tiempos, y seguramente para cualquier otro momento de la historia de la humanidad, su última estrofa quizá no encajaba bien con la sensibilidad del siglo XXI. En ella, Growling Tiger abordaba así el espinoso asunto de la relación entre los sexos: «Si tienes dinero y las cosas te van bien, / cualquier mujer te llamará 'cariño'. / Si no puedes darle un vestido o un par nuevo de zapatos, / dirá que no le sirves de nada. / Cuando intentes acariciarla, te dirá que pares. / 'Con amor no puedo pagar en la tienda'».