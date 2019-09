Medio millón de euros para la rehabilitación de viviendas Trabajos de rehabilitación en una vivienda. / Felix Morquecho El plan para la mejora energética de edificios residenciales de más de 40 años del Gobierno vasco logra el apoyo de la Comisión Europea IRATXE BERNAL Lunes, 16 septiembre 2019, 22:58

El parque de viviendas del País Vasco, con un 57% de los edificios construidos entre 1940 y 1980, es uno de los más antiguos del sur de Europa. En él, según el Gobierno vasco, 76.286 residencias necesitarán ser rehabilitadas en los próximos tres años, unas obras en las que propietarios y comunidades de vecinos deberán incorporar obligatoriamente dos elementos que no se contemplaron cuando estas construcciones fueron levantadas; la accesibilidad y la eficiencia energética. Para aliviar un poco el bolsillo de quienes tengan que afrontar estas reformas, el Gobierno vasco ha presentado un proyecto que acaba de ser incluido el paquete de subvenciones del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea.

El proyecto AGREE (acrónimo de 'Aggregation and improved Governance for untapping Residential Energy Efficiency potential in the Basque Country') contará con una ayuda europea de 562.000 euros, con lo que el total que el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco espera movilizar en los próximos tres años para la rehabilitación de edificios residenciales privados de más de 40 años asciende a 8,5 millones de euros.

En la presentación del proyecto, el Gobierno vasco admite que una de las mayores dificultades para que las comunidades realicen reformas para que los inmuebles sean energéticamente más sostenibles es la «desalineación» entre las necesidades de los propietarios y las herramientas de financiación de estas reformas. Algo especialmente notorio en los inmuebles de más de cuarenta años de propiedad fragmentada entre «vecinos de avanzada edad y escasos recursos para acometer obras de mejora». Por este motivo, AGREE prevé «la creación de nuevos sistemas de financiación diseñados específicamente para este tipo de intervenciones» que pasarían por la creación de un fondo concertado con alguna entidad privada.

Proyectos piloto

El proyecto arrancará con tres proyectos piloto que se ejecutarán en comunidades de vecinos de Basauri, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz. En Basauri, el inmueble escogido pertenecerá a una de las tres áreas consideras preferentes en su Plan General de Ordenación Urbana: barriadas de Hernán Cortés de San Miguel, Federico Mayo en Ariz y Clemente Beltrán de Heredia. Tras la finalización de los proyectos pilotos, el Departamento de Vivienda publicará un manual que podrá ser aplicado en edificios de similares características a los ya reformados.

Junto con el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco, también participan como socios en este proyecto el centro de investigación Tecnalia; la sociedad pública de urbanismo y vivienda del Ayuntamiento de Basauri (Bidebi); la sociedad municipal de urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Ensanche 21); la sociedad municipal de vivienda del Ayuntamiento de San Sebastián (Donostiako Etxegintza) y la sociedad pública de gestión ambiental Ihobe.

El proyecto, que también tiene por objetivo potenciar el mercado de la rehabilitación, espera generar unos «importantes beneficios ambientales» que reducirán cada año la huella de carbono en 250 toneladas de gases de efecto invernadero. Por este motivo ha sido integrado en el programa europeo Horizonte 2020, considerado como el mayor programa de investigación e innovación de la Unión Europea.