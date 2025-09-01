Un joven explota contra los precios de la vivienda en Madrid: «Me piden 400 euros por dormir en un lavadero» Sergio Pro confiesa en La Sexta que «he llegado a ver habitaciones sin ventanas por 600 euros, sin luz, agua ni aire»

A.M. Lunes, 1 de septiembre 2025, 12:11

El problema de la vivienda volvió a ser el tema central del debate de 'La Sexta Xplica' el pasado sábado. En la tertulia del programa de Atresmedia volvieron a darse cita expertos económicos y jóvenes, que buscan desesperadamente independizarse. En concreto sorprendió el testimonio de Sergio Pro, un joven que quiere vivir en Madrid pero que no encuentra una vivienda asequible para su sueldo.

«Estoy buscando piso en Madrid para septiembre y es una locura. Con deciros que querían alquilarme un lavadero por 400 euros sin gastos. Literalmente, dormía al lado de la lavadora del piso y una cama de 90. ¿Estamos locos?», protestó el joven.

No era el único anuncio que leyó y le pareció un disparate... «He llegado a ver habitaciones sin ventanas por 600 euros, sin luz, agua ni aire», confesó. Aunque a Pro se le veía indignado con la oferta de dormir junto a la lavadora: «Es inhumano. Ya no es solo el precio, sino las condiciones. ¿Cómo va a vivir una persona al lado de una lavadora?».

Para Pro, que los jóvenes se independicen es muy difícil. «Cada día me topo con una trampa nueva y parece que no quieren que nos independicemos, sino que sigamos viviendo con nuestros padres», protestó antes de dar a conocer su situación: «Me voy a gastar 2.000 euros para vivir en un piso, se lo pagaré a mis padres y comeré con 100 euros, porque el salario de un joven en España son 1.200 euros. Me voy a gastar la mitad en alquiler, la otra parte a mis padres y lo poco que me queda para mis gastos. ¿Al final he venido a Madrid a vivir o a sobrevivir?».

La opción de pedir dinero a los padres es la más recurrente en estos casos, aseguró este joven, que cree que no tendrá más remedio que pedir dinero en casa.