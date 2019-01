«Intentaremos que la regulación de los VTC sea lo menos restrictiva» Alba Urresola. / E. C. Alba Urresola-Presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) Considera que entre las pymes vascas hay «desconocimiento» sobre qué es la competencia JORGE MURCIA Martes, 29 enero 2019, 01:05

Alba Urresola Clavero lleva apenas año y medio al frente de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), el organismo autónomo dependiente del Gobierno vasco que vela por la defensa de la competencia empresarial y de los mercados. En este escaso tiempo ha tenido la regulación de los pisos turísticos como principal piedra de toque. Y también ha entrado en el fondo de otra polémica de plena actualidad: la de los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC). A la espera de que se defina el ámbito y la forma de regulación, el organismo que preside Urresola promete intentar «que sea lo menos restrictiva y más proporcionada posible».

-¿Qué balance hace del pasado año?

-Se han cumplido, e incluso superado, los objetivos marcados. El número de expedientes (cien) fue bastante redondo. Es una buena ocasión para destacar que la actividad ha crecido un 10% respecto a 2017. Había una clara voluntad de dar un impulso institucional a este organismo autónomo. En 2017 iniciamos un fuerte trabajo a nivel de relaciones institucionales, y ahora estamos recogiendo los frutos a través de un incremento de consultas por parte de la ciudadanía, de asociaciones y de determinados agentes económicos y sociales. Estamos muy satisfechos.

-¿Cuentan con los medios adecuados?

-Los medios siempre son escasos, pero tenemos una previsión de crecimiento, y en ese aspecto nos sentimos respaldados. Hay un dato muy importante: el 14 de enero se publicó la directiva 2019/1, que pretende reforzar las autoridades de la competencia en toda la Unión Europea a través de la armonización de recursos de los que disponen para garantizar su independencia. En ese sentido el compromiso en Euskadi es máximo.

-¿Cuál ha sido el principal quebradero de cabeza?

-El de los pisos turísticos ha sido un tema al que nos hemos dedicado con una intensidad especial, estudiando las normativas municipales en la materia y haciendo ciertas recomendaciones. El estudio que publicamos el pasado julio sobre la regulación de los pisos turísticos tuvo una buena acogida. En ese estudio nos posicionamos como una autoridad que, por supuesto, tiene en cuenta los criterios no sólo de competencia, sino una realidad que en cada territorio además puede ser diferente. Prueba de ello es que los criterios de la CNMC, la autoridad a nivel nacional, no han sido los mismos. Nuestra voluntad ha sido establecer un equilibrio y que la regulación tenga en cuenta en pie de igualdad a todos los operadores económicos.

-¿Se puede decir que la Autoridad Vasca de la Competencia no está, ni tiene por qué estarlo, con la de la CNMC?

-Somos organismos sin una relación jerárquica, sino que estamos en el mismo plano. Tenemos una buena relación institucional y también a nivel de asuntos intentamos coordinar criterios en la medida de lo posible. Pero siempre teniendo en cuenta que nuestra competencia es el ámbito de Euskadi y que cuando hay unas cuestiones específicas de nuestro ámbito territorial, las tenemos en cuenta. No podemos unificar los temas comunes a todo el Estado. Nuestra competencia está aquí y nuestra visión es específica.

-Pero en lo básico coinciden con el criterio de la CNMC respecto a los pisos turísticos. Ustedes criticaron las ordenanzas restrictivas impuestas en Euskadi.

-Pero, a diferencia de la CNMC, decidimos no impugnar la normativa. La impugnación es una herramienta muy potente que tenemos las autoridades de la competencia para, después de un trabajo de promoción, acudir a los tribunales cuando entendemos que no se han seguido unos criterios de buena regulación. En el caso de los pisos turísticos, y en concreto en la modificación del plan general de Bilbao y la ordenanza municipal de San Sebastián, realizamos un trabajo extenso de promoción de la competencia: intentar incidir en esa regulación, y nuestra decisión fue no impugnar, por diferentes motivos. Las especifidades de cada territorio o cada municipio no son las mismas. Por eso no nos alineamos con la impugnación.

-¿Creen que tanto Bilbao como San Sebastián son proclives a seguir las recomendaciones de la Autoridad Vasca de la Competencia?

-Confiamos en que así sea, y vamos a seguir trabajando para ello.

-¿Y en el conflicto de las VTC, cuál es su postura?

-Nosotros emitimos un informe de promoción en diciembre sobre precisamente el tema de los VTC tras la aprobación del Real Decreto Ley de septiembre. Partimos de un marco ya establecido, y ahora lo que está pendiente es ver si se regula a nivel autonómico y de qué modo. Estamos abiertos cualquier consulta que se nos quiera hacer tanto desde el Gobierno vasco como desde los taxis y los VTC para intentar que esa regulación sea lo menos restrictiva y más proporcionada posible, teniendo en cuenta que hablamos de un sector muy regulado.

-Su predecesora decía que la Administración tiene que aprender a mirar la contratación pública con ojos de competencia. ¿Está de acuerdo?

-Ya hemos dado un paso importante en ese aspecto, porque la nueva ley de contratos del sector público, que entró en vigor el pasado marzo, ya introduce el derecho de la competencia en la contratación pública de una manera mucho más relevante que en el régimen anterior. Recibimos muchas consultas a nivel de contratación pública, y es un camino que ya se ha iniciado. Hay trabajo por hacer, pero soy optimista. Estamos en el buen camino.

-Es un asunto clave, porque la contratación pública está en buena parte de las actuaciones llevadas a cabo por su organismo el pasado año, ¿no?

-Efectivamente. En la contratación pública interviene un número importante de operadores económicos, y en ese proceso de licitación hay que velar porque no se produzcan acuerdos colusorios que en primer lugar perjudicarían a la Administración pública, evidentemente.

-¿Persisten inercias del pasado en la contratación pública?

-Puede que sí. Por supuesto que persistirán en algunos sectores más que en otros en función de la concentración de esos sectores. Pero ahora hay una doble supervisión. Primero, por parte de los órganos de contratación, que con la nueva ley tienen los mecanismos en su mano para poder tener en cuenta esa perspectiva de la competencia, que hasta esa fecha estaba más oculta en la normativa y en el día a día. Y también por la función supervisora de la Autoridad de la Competencia AVC.

-¿Ha habido algún caso de empresas que se hayan acogido al programa de clemencia, el que les facilita denunciar prácticas contrarias a la competencia?

-No, ningún caso se ha resuelto mediante el mecanismo de la clemencia. Es un dato que a veces sorprende, porque tanto a nivel de la Comisión Europea como de la CNMC la gran mayoría de los expedientes se resuelven porque hay un operador que, por las razones que sean, acude a la autoridad a informar. Y a partir de ahí se resuelve el expediente. En nuestro ámbito vasco aún no se ha producido. Otra de nuestras acciones es dar a conocer el programa de clemencia.

-¿Y a qué lo achacan? ¿Al desconocimiento?

-En buena medida sí. Hay que ser realistas, y lo que es la normativa de competencia es la gran desconocida. Evidentemente las grandes empresas, multinacionales, tienen más presente lo que es la competencia. Pero en un tejido industrial de pequeña y mediana empresa hay aún cierto desconocimiento.

-Una parte importante de las sanciones de la CNMC acaban tumbadas en la Audiencia Nacional. Respecto a las que ha impuesto hasta ahora la AVC, ¿qué me puede decir?

-Como órganos administrativos, las sentencias de Competencia están sujetas a recursos ante el contencioso-administrativo. Dadas las cuantías tan elevadas que se suelen imponer, los recursos los tenemos casi garantizados. Los tribunales actúan según su criterio. Por nuestra parte, absoluto respeto a las decisiones de los tribunales. En ese sentido, en lo que se refiere a nuestras resoluciones hemos tenido confirmaciones tanto en el fondo como en la cuantía, pero también moderación o reducción de sanciones, e incluso también nulidad de alguna de ellas. Es el juego del Estado de Derecho y la garantía de la defensa jurídica de los ciudadanos.

-En el caso de los comedores escolares, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco impuso una sanción menor a la solicitaba la AVC.

-Se ratificó en el fondo de la sanción, pero se moderaron los importes de las sanciones.

-Otro tema candente es el de los salones de juego y su proliferación. ¿La AVC tiene posición en este tema, en cuanto a restringir o no su apertura?

-Es un tema en el que no hemos intervenido. No hemos tenido ninguna denuncia ni consulta al respecto. Pero aquí confluye el derecho urbanístico y el derecho a la competencia. Nuestra visión en todas estas cuestiones es la de intentar mantener un equilibrio. No podemos enfatizar la visión de competencia frente a un aspecto como es el urbanismo, que tiene que existir, y gracias a ello tenemos unas ciudades en las que se puede venir. La regulación urbanística parcela una ciudad dando diferentes usos y zonas en función de las actividades comerciales o residenciales. Es un aspecto en el que la regulación es necesaria, aunque no hemos estudiado a fondo. Sí me atrevo a decir que la regulación urbanística es necesaria.

-Y en cuanto a las gasolineras desatendidas, hay claras barreras a su implantación en Euskadi. Apenas hay cuatro o cinco.

-Es un sector muy concentrado, con una integración vertical de la distribución de carburante. Pero es verdad que las gasolineras desatendidas representan una oportunidad para que los consumidores tengan unos precios más competitivos.