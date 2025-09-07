La infracción por la que el SEPE exigirá la devolución del cobro del subsidio de mayores de 52 años Una abogada aclara algunos de los casos en los que el organismo puede imponer sanciones

Gabriel Cuesta Domingo, 7 de septiembre 2025, 13:19 Comenta Compartir

Un requisito indispensable para cobrar debidamente alguna de las prestaciones del SEPE es haber perdido el trabajo. En el caso de haber cesado la relación laboral con la empresa en cuestión de forma voluntaria, el organismo denegará el paro o subsidio. El motivo reside en que se trata de una inyección económica pensada tan solo para aquellas personas que han perdido su empleo de forma involuntaria y buscan insertarse en el mercado laboral de nuevo.

El subsidio con un mayor número de beneficiarios es aquel para mayores de 52 años. Una ayuda de 480 euros que permite cotizar al desempleado por el 125% del SMI a ojos de la Seguridad Social hasta que alcance la edad de jubilación. Eso sí, cuando se detecta una irregularidad, el SEPE puede exigir la devolución de la cuantía percibida y establecer sanciones económica.s

Miriam Ruiz Acosta, abogada especializada en derecho laboral y de la Seguridad Social, desgrana este aspecto en su canal de TikTok. Lo hace con un ejemplo práctico: el en que la Inspección de Trabajo abrió un acta de infracción a una trabajadora que cobraba este subsidio. «Se trataba de una persona que había estado trabajando en el sector de la hostelería como fijo discontinuo durante aproximadamente unos 8 o 9 meses» y, poco antes de cumplir los 52 años, «decide abandonar voluntariamente su puesto de trabajo por problemas de salud».

Esa decisión responde a una «baja voluntaria, no tenía derecho ni a prestación por desempleo ni a subsidio». Sin embargo, meses más tarde «a esta persona la vuelven a llamar del mismo restaurante para cubrir un fin de semana en que uno de los compañeros estaba de descanso». Después de esos dos días de trabajo, «se va a inscribirse como demandante de empleo y pide el subsidio por desempleo para mayores de 52 años que sí que se lo aprueban porque la finalización de esa relación laboral ya no había sido por una baja voluntaria, sino por una finalización de contrato».

Entonces, «el SEPE sospecha porque dice que no puede ser posible que esta persona haya trabajado única y exclusivamente dos días y en el mismo puesto de trabajo que había abandonado anteriormente». El organismo dio traslado del caso a la Inspección de Trabajo, que concluyó que «esta relación laboral fue simulada« al no encontrar nómina ni registro horario.

La abogada explica que «esta trabajadora tiene que devolver todo el subsidio por desempleo que ha cobrado desde hace casi un año y medio». Ruiz Acosta señala que, según la normativa, «obviamente aquí nos dan plazo para alegaciones y las vamos a hacer porque realmente esta relación laboral no fue simulada». En este sentido, la Ley General de la Seguridad Social establece en su artículo 55 que las prestaciones indebidamente percibidas deben devolverse, y el artículo 297 tipifica como infracción muy grave la obtención fraudulenta de las mismas.

«A la empresa se la puede hacer responsable solidaria de la devolución de las cantidades que se hayan cobrado en concepto de prestación por desempleo, además de la multa que le puede caer», matiza esta profesional.

Requisitos para acceder al subsidio para mayores de 52 años

-Estar apuntado al desempleo.

-No tener la condición de persona trabajadora fija discontinua.

-Tener 52 años o más en la fecha en que se cumplan los requisitos para acceder al subsidio

-Haber agotado la prestación contributiva o el subsidio por desempleo.

-Tener 15 años cotizados y dos de ellos dentro de los últimos quince años.

-Haber cotizado al desempleo al menos durante seis años en su vida laboral.

-Cumplir el requisito de carencia de rentas: no exceder el 75% del SMI. es decir. 888 euros mensuales.

Temas

Audiencias

Empleo

Paro

Trabajo