Flashes de la economía vasca

Zeuko se adjudica la ingeniería del recrecido de grúas STS en el puerto de Valencia.

Detectar problemas antes de que ocurran

La firma Semantic Systems, con oficinas en Bilbao, trabaja en el desarrollo de un simulador de procesos industriales para mejorar la competitividad y la producción en las fábricas, y detectar posibles problemas antes de que se produzcan. El proyecto se llevará a cabo a través de un consorcio de empresas y centros de investigación del que forman parte Semantic Systems y compañías vascas como Ibermática, Tecnalia y el Instituto Ibérmatica de Innovación, y ha obtenido una subvención del CDTI. El objetivo principal del proyecto es desarrollar un simulador de fábrica que permita implantar un control predictivo en la planta. Este control proporciona planes de trabajo óptimos para la misma y admite la simulación futura de posibles incidencias en el proceso productivo. Semantic tiene una plantilla de 180 personas, 150 clientes, proyectos en 20 países y locales, además de en Bilbao, en Barcelona y Madrid.

Euskadi, la comunidad con más capacidad de ahorro

El 30,4% de los vascos, casi 400.000 ciudadanos, no consiguen ahorrar nada a final de mes. A pesar de que esta proporción está por encima de la media española (26,6%), el País Vasco destaca por ser la comunidad cuyos habitantes tienen mayor capacidad de ahorro. Los vascos que consiguen ahorrar algo cada mes reservan una media de 406,28 euros, la cifra más alta. Así se desprende de un estudio realizado por Rastreator.com con motivo del Día Mundial del Ahorro, que se celebró ayer, en el que analiza las tendencias y hábitos de ahorro de los españoles. A pesar de tener mayor capacidad de ahorro, el número de ciudadanos que consigue ahorrar en Euskadi ha descendido un 18,4% respecto al año anterior, lo que equivale a 205.309 personas menos (en 2017 el País Vasco contaba con 1.117.401 ahorradores frente a los 912.092 registrados en 2018).

Importante «hito» para la ingeniería vasca Zeuko

La ingeniería vasca Zeuko se ha adjudicado un proyecto estratégico para los planes de Noatum Container Terminal Valencia. Se encargará de los trabajos para el recrecido de grúas de puerto Ship To Shore, que permitirán dar servicio a los grandes buques portacontenedores que operan en la terminal del gigante asiático. La previsión es acometer la primera intervención este mismo año. Como ingeniería especializada en grúas y sistemas de elevación y transporte, el equipo de Zeuko conoce este tipo de trabajo y cuenta con experiencia que se remonta a finales de los años 90, habiendo colaborado con fabricantes y empresas en obras similares, como los operadores APMT, TCB y MSC. Para Zeuko se trata de un importante hito en su trayectoria. Según Calixto Fernández, su CEO, «hay apenas 3 o 4 empresas en todo el mundo capaces de hacer este tipo de obras, y todas son multinacionales con sede fuera de España, aunque tengan filial aquí. Es la primera vez que una empresa española/vasca se ha adjudicado la ingeniería del recrecido de estas características, lo que es un hito».

Reconocimiento a la Cámara de Bilbao

La European Foundation for Management Development (EFMD) ha otorgado la acreditación EPAS a dos de los másteres más destacados de ESIC: Master in International Trade & Business y Master in Digital Marketing. Éste último es el único máster de marketing digital que cuenta con una acreditación académica a nivel mundial. De esta manera, ESIC, socio estratégico de la Cámara de Comercio de Bilbao, se convierte en la primera escuela de negocios en el ámbito internacional que cuenta con cuatro programas máster acreditados por la citada institución, al sumar en su haber otros dos: International MBA y Master in Marketing Management. Para la concesión de esta prestigiosa acreditación, la EFMD ha tenido en cuenta el posicionamiento de dichos programas en el mercado nacional e internacional, su estrategia dentro de las escuelas de negocios, los objetivos de los programas y sus resultados de aprendizaje, la calidad del alumnado y su progresión profesional.