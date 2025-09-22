Un fallo informático de la Seguridad Social deja sin pensión a recién jubilados: «Me deben 11.000 euros» Un problema al leer los documentos les obliga a presentar un recurso por el que no tendrán respuesta al menos hasta dentro de medio año

La indignación de un pensionista en un programa de radio ha acabado desvelando un punto flaco de la Seguridad Social a la hora de aprobar las pensiones. Ignasi Muntanya envió toda la documentación pertinente al organismo para jubilarse después de 41 años cotizados. Su sorpresa fue mayúscula cuando el pasado mes de junio le fue denegada a pesar de cumplir todos los requisitos. ¿El motivo? Un fallo en el sistema digital automático que utiliza la administración, Alfa Premium, que no detectó un documento obligatorio que en realidad Muntanya sí había presentado. A pesar de que el INSS reconoció el error, se ha visto obligado a presentar un recurso y todavía no ha visto ni un euro. «Me deben casi 11.000», denunciaba este lunes en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Muntanya hizo público su caso en la sección 'El contenidor' de El Món, en RAC1. Entonces, explicaba que la administración le pidió el pasado mes de junio presentar un recurso y no se procedió a subsanarlo de forma inmediata, a pesar de ser un fallo informático reconocido.

Tras escucharle, más oyentes se pusieron en contacto con él para contar su experiencia: que ese mismo error les tuvo meses sin cobrar su pensión de pleno derecho. La única respuesta de la Seguridad Social ante la demora para solucionar el problema, en un plazo estimado de entre 6 u ocho meses, es que la resolución del recurso depende ahora del departamento de fiscalización.

11.000 euros

«Me deben casi 11.000 euros, la máquina se equivocó y no leyó el documento que había presentado. A un amigo le ha pasado y lleva nueve meses de retraso. Ha tenido que pedir un préstamo para vivir», desvelaba Muntanya en Antena 3. Tiene 63 años y había solicitado la jubilación anticipada tras cobrar 41 años. «Mi caso no es puntual y por eso me he movilizado. He conocido más gente por redes con estos problemas. En casos donde se equivoca la máquina tiene que ser inmediato», denuncia.

Algunos de estos afectados también han alzado la voz en un artículo de 'La Vanguardia'. Por suerte, este catalán lleva «una vida muy sencilla». «No tenemos grandes gastos, pero estamos tirando de ahorros. Comen cuatro personas aquí al mes. Entre 800 y 1000 euros se van rápidamente», confesaba.

