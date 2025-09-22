El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Dos kilómetros de retenciones en el Txorierri hacia Barakaldo por un accidente múltiple

Un fallo informático de la Seguridad Social deja sin pensión a recién jubilados: «Me deben 11.000 euros»

Un problema al leer los documentos les obliga a presentar un recurso por el que no tendrán respuesta al menos hasta dentro de medio año

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Lunes, 22 de septiembre 2025, 18:55

La indignación de un pensionista en un programa de radio ha acabado desvelando un punto flaco de la Seguridad Social a la hora de aprobar las pensiones. Ignasi Muntanya envió toda la documentación pertinente al organismo para jubilarse después de 41 años cotizados. Su sorpresa fue mayúscula cuando el pasado mes de junio le fue denegada a pesar de cumplir todos los requisitos. ¿El motivo? Un fallo en el sistema digital automático que utiliza la administración, Alfa Premium, que no detectó un documento obligatorio que en realidad Muntanya sí había presentado. A pesar de que el INSS reconoció el error, se ha visto obligado a presentar un recurso y todavía no ha visto ni un euro. «Me deben casi 11.000», denunciaba este lunes en el programa 'Y ahora Sonsoles'.

Muntanya hizo público su caso en la sección 'El contenidor' de El Món, en RAC1. Entonces, explicaba que la administración le pidió el pasado mes de junio presentar un recurso y no se procedió a subsanarlo de forma inmediata, a pesar de ser un fallo informático reconocido.

Tras escucharle, más oyentes se pusieron en contacto con él para contar su experiencia: que ese mismo error les tuvo meses sin cobrar su pensión de pleno derecho. La única respuesta de la Seguridad Social ante la demora para solucionar el problema, en un plazo estimado de entre 6 u ocho meses, es que la resolución del recurso depende ahora del departamento de fiscalización.

11.000 euros

«Me deben casi 11.000 euros, la máquina se equivocó y no leyó el documento que había presentado. A un amigo le ha pasado y lleva nueve meses de retraso. Ha tenido que pedir un préstamo para vivir», desvelaba Muntanya en Antena 3. Tiene 63 años y había solicitado la jubilación anticipada tras cobrar 41 años. «Mi caso no es puntual y por eso me he movilizado. He conocido más gente por redes con estos problemas. En casos donde se equivoca la máquina tiene que ser inmediato», denuncia.

Algunos de estos afectados también han alzado la voz en un artículo de 'La Vanguardia'. Por suerte, este catalán lleva «una vida muy sencilla». «No tenemos grandes gastos, pero estamos tirando de ahorros. Comen cuatro personas aquí al mes. Entre 800 y 1000 euros se van rápidamente», confesaba.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Asesinan a un joven marroquí de 21 años al asestarle una puñalada en el pecho
  2. 2 Los tres restaurantes de Bizkaia que buscarán el título a la mejor tortilla de patatas de España
  3. 3 Así se vivió la alarma social en Bizkaia por el asesinato de tres jóvenes: «Hay que tener en la memoria al que mató a mi hermana»
  4. 4

    Conmoción en Solokoetxe: «Uno de ellos llevaba un cuchillo y el otro palos»
  5. 5

    Padres marroquíes dejan a sus hijos en Bilbao para beneficiarse de la acogida de menores
  6. 6

    Aburto llama a la «colaboración ciudadana» para dar con los asesinos de un joven de 21 años en Bilbao: «Que paguen»
  7. 7 La vieja mercería renace como bar de barrio
  8. 8

    Un juez condona una deuda de 45.000 euros a un bilbaíno en una situación límite
  9. 9

    Angelina Jolie: «Hace una década me practiqué una doble mastectomía y también me extirpé los ovarios. No me arrepiento»
  10. 10 Muere la influencer Adna Rov%u010Danin-Omerbegovi%u0107 dos días después de su boda en Sarajevo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Un fallo informático de la Seguridad Social deja sin pensión a recién jubilados: «Me deben 11.000 euros»

Un fallo informático de la Seguridad Social deja sin pensión a recién jubilados: «Me deben 11.000 euros»