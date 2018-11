Euskadi ya es un «socio de confianza» en la ciberseguridad El Palacio Euskalduna acogió el Basque Cybersecurity Day. / Jordi Alemany El Basque Cybersecurity Centre se integra en el foro mundial de equipos de respuesta a ciberataques. Mil directivos vascos se ponen al día de las últimas novedades IRATXE BERNAL Martes, 6 noviembre 2018, 00:49

El Centro Vasco de Cibereguridad, el Basque Cybersecurity Centre (BCSC), ha cumplido su primer año de vida con un logro: ser homologado por el foro de equipos de respuesta ante incidentes en seguridad informática más importante del mundo, el Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST). Este reconocimiento, logrado en un «tiempo record», fue ayer destacado por la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, en la inauguración del Basque Cybersecurity Day, una cita organizada por el propio BCSC que congregó a mil personas en el bilbaíno Palacio Euskalduna interesadas en conocer las novedades de mano de expertos internacionales.

El foro FIRST, creado hace ya casi 30 años, promueve la colaboración entre especialistas de más de 400 corporaciones, organismos gubernamentales, universidades y otras instituciones de un total de 89 países. Por lo que su homologación «marca un antes y un después en el perfil internacional de Euskadi como socio de confianza», subrayó Javier Diéguez, director del BCSC. La presencia de este organismo en el mayor foro internacional sobre ciberseguridad facilita además uno de sus objetivos fundacionales «agilizar la transferencia del conocimiento que tienen los mejores, quienes están en vanguardia, a las empresas vascas en un momento en el que todo está conectado, desde el correo hasta la línea de producción», subrayó la consejera.

«La Industria 4.0 nos ocupa y nos 'obsesiona' porque es la vía por la que Euskadi puede avanzar como una economía competitiva. Pero la actividad industrial debe ejercerse de manera segura y protegida. Además, la ciberseguridad no sólo trae amenazas. También trae oportunidades que nuestra empresas están sabiendo aprovechar», continuó Tapia. «Creo que tenemos los ingredientes necesarios para ser ambiciosos. Teniendo en cuenta nuestro tamaño, esa ambición debe basarse en la especialización y la excelencia, seleccionando con pragmatismo aquello que nos diferencia. Es decir, la clave es convertir la ciberseguridad en un habilitador estratégico de la Fabricación Industrial Avanzada para que Euskadi siga a la vanguardia en este campo que es su seña de identidad», coincidió Diéguez.

Además, Tapia hizo hincapié en que este reconocimiento no es el único logró conseguido por el BCSC en sus primeros pasos. Destacó otro más cercano; el centro ha ayudado ya a 60 empresas a mejorar su protección ante posibles ataques informáticos. «Este dato, junto con la amplia asistencia de público en esta jornada, evidencia que las empresas ya perciben como una necesidad abordar la seguridad de todos los servicios conectados a internet, desde el correo electrónico hasta los presentes en la línea de producción a través del 'internet de las cosas' –señaló-. Las empresas ya saben que su competitividad depende, también, de la seguridad. De hecho, el 85% de las empresas industriales vascas incrementará los recursos económicos y humanos destinados a protegerse de estas amenazas, según se desprende de un estudio elaborado por el Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) y el BCSC». Consciente también de la necesidad de mayores inversiones, Tapia anunció que el Gobierno vasco incrementará la partida presupuestaria destinada a ayudar a las empresas en este área hasta el millón y medio de euros. «No siempre las actuaciones de seguridad implantadas resultan ser las correctas. Por eso queremos acompañar, desde lo público, para asumir medidas de 'autoprotección'», enfatizó.

Por último, Tapia señaló que aunque el objetivo inicial en el que se pensó cuando se puso en marcha el centro era atender las necesidades del sector industrial en la irrupción de las nuevas tecnologías en sus plantas de producción, la ciberseguridad ha de abordarse de una manera «trasversal» también fuera de las fábricas. Destacó así que en el BCSC colaboren cuatro departamentos del Gobierno vasco: Desarrollo Económico e Infraestructuras, Seguridad, Gobernanza Pública y Autogobierno y, muy especialmente, Educación.