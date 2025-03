Los casos en los que Lanbide permitirá rechazar un trabajo a los perceptores de la RGI sin suspenderla

Gabriel Cuesta Domingo, 23 de marzo 2025, 18:24 Comenta Compartir

El Servicio Vasco de Empleo exige cumplir ciertas obligaciones a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos. Una de los principales que establece Lanbide es la de aceptar una oferta de empleo en el caso de que una empresa se interese en la contratación del beneficiario de la ayuda. Un motivo, la de rechazar un empleo sin justificación, por el que hasta 415 beneficiarios perdieron la ayuda el último año. Es una cifra un 59% superior a la de 2023 (261) y un 163% mayor que en 2021, cuando fueron 158. Eso sí, hay algunas excepciones para considerar ese rechazo como causa justificada.

Según especifica el organismo en su página web, aquellos que cobran la RGI pueden declinar la oferta de contratación «cuando no coincida con las preferencias manifestadas por la persona» o no corresponda «con la profesión desarrollada en el último año por aquella, con la formación propuesta por el servicio de orientación para el empleo de Lanbide o correlación con sus aptitudes físicas y formativas». Otras excepciones: «cuando no haya compatibilidad del horario de transporte público desde el domicilio de la persona titular o beneficiaria de la prestación con el lugar de trabajo» o si la distancia supera los 70 kilómetros de distancia del domicilio de la persona titular.

El Servicio Vasco de Empleo también toma como causa justificada que «se acredite que el tiempo mínimo de desplazamiento para acudir al puesto de trabajo supera el 25 % de la jornada diaria de trabajo» o «cuando el coste del desplazamiento en transporte público suponga un gasto superior al 20% del salario mensual ofertado». Lanbide también puede aceptar el rechazo de la oferta de empleo si se produce en aquellas circunstancias en las que «no haya conciliación». Si el empleo no permite «el cuidado de las personas menores de catorce años o con discapacidad a su cargo, o de familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad que no puedan valerse por sí mismos». Un último caso que permitiría a un perceptor rechazar un empleo es si «el salario no resulta adecuado por no ser equivalente al del puesto de trabajo ofertado, atendiendo al convenio de empresa o al convenio sectorial que resulte de aplicación».

La RGI (Renta de Garantía de Ingresos) es una prestación económica mensual con la que Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, atiende las necesidades básicas de las personas y familias que no disponen de recursos suficientes. A esta ayuda pueden acceder personas desempleadas, trabajadores con pocos recursos, pensionistas, perceptores de otro tipo de pensiones, inmigrantes sin permiso de residencia... Aunque el Gobierno vasco exige ciertos requisitos a cumplir por parte de los solicitantes.

Se trata de una ayuda que se determina a partir de los ingresos mensuales y de la renta máxima garantizada que le corresponde a su unidad de convivencia. Para poder optar a ello, el patrimonio máximo (no se incluye la vivienda habitual) de la unidad de convivencia no puede ser igual o mayor a cinco veces la cuantía de la renta máxima garantizada que correspondería a la unidad de convivencia durante un año.

Otras obligaciones a cumplir

-No rechazar una oferta de empleo.

-No cesar voluntariamente de su actividad laboral o causar baja voluntaria en un puesto de trabajo.

-No acogerse a una situación de excedencia voluntaria o a una reducción de jornada.

-No abandonar voluntariamente un curso de formación para el empleo procurado por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo o por una entidad colaboradora, o abstenerse de acudir a este o de participar en un proceso de selección para el empleo propuesto por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.