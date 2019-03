Un casco contra los golpes de calor Una imagen del acto. / E. C. Las 'startups' que participan en el BIND4.0 exhiben en cuatro minutos sus mejores propuestas JOSÉ V. MERINO Sábado, 30 marzo 2019, 22:24

Un casco que mide las caídas o los golpes de calor; técnicas que anticipan los fallos en las máquinas; simuladores que reducen en un 30% los errores en la puesta en marcha de una línea de automatización; o dispositivos que localizan cualquier producto y su estado, en tiempo real, cuando es transportado en camiones.

No es ciencia ficción. Es el mundo real. El mundo en el que se mueven las dieciocho 'startups', entre ellas dos extranjeras, que ya han presentado sus proyectos empresariales innovadores en la primera jornada Open Sessions del programa BIND4.0 celebrada en BICBizkaia. BIND 4.0 es una iniciativa público-privada de aceleración de 'startups' impulsada por el Gobierno vasco.

Las denominadas Open Sessions son una de las fases de BIND4.0 y se trata de jornadas intensivas en las que las 'startups' seleccionadas para el programa presentan de manera resumida, en cuatro minutos, el contenido de sus innovadores proyectos. Son organizadas por el Grupo SPRI y las patronales de cada territorio, en este caso por la vizcaína Cebek.

Este año se cumple la tercera edición de la iniciativa, con la participación de un total de 32 'startups' seleccionados entre las 524 presentadas con 42 proyectos que trabajarán con 33 empresas tractoras de referencia internacional. «El valor diferencial es que garantizamos a la 'startup' un contrato real con una gran empresa», apunta Marian Gabilondo, la coordinadora del proyecto, que se apoya en grandes colaboradores tecnológicos como Amazon Web Services, Microsoft y Siemens.

Durante la jornada se pudo visualizar la variedad y singularidad del trabajo de las 'startups', la mayoría de ellas vascas. Así, Inmersia ofrece un producto, el digital twin, que permite visualizar datos o realizar una simulación a través de la realidad virtual. Addilan trabaja en la fabricación aditiva y ha desarrollado una fábrica única en el mundo capaz de hacer piezas grandes de forma controlada.

También en el campo de la fabricación aditiva, Ctechnano ha desarrollado una idea para el recubrimiento de materiales que evite los problemas de la falta de homogeneidad. La traducción es que pueden reducir la pegajosidad de las lentillas o incrementar la resistencia de las monedas. Tumaker, también en fabricación aditiva, ofrece fabricar cualquier material en un formato pellet para la industria ferroviaria, lo que abarata los costes y reduce la contaminación.

En el campo de la ciberseguridad, HDiv, especializados en software, tiene un producto que detecta «el 100% de los problemas» y Jakincode ofrece un solución global de ciberseguridad, ya que «los antivirus no son suficientes por sí mismos» debido al número importante de falsas alertas. Opencloud Factory, igualmente en ciberseguridad, parte de la premisa «de que no se puede asegurar lo que no se puede ver». Con el aumento de la digitalización en la industria, cada vez hay más dispositivos y conexiones. Su proyecto «empieza por la base, que es el software»: realizan una copia del tráfico de la red, se analiza y con ello se determinan todos los dispositivos conectados.

Eave ofrece soluciones para evitar enfermedades en el trabajo, centradas en el ruido, mientras que Xabet, en el campo de la inteligencia artificial, propone soluciones a medida para problemas específicos en la industria con una plataforma modular, con la que se consiguen «datos más claros».

Engidi se dedica a los wearables para mejorar la seguridad laboral. Ha ideado el dispositivo NGD-One colocado en los cascos, que mide su uso, las caídas o los golpes de calor que sufre el trabajador y activa una llamada de emergencia. «Las ventajas son que ofrece datos en tiempo real y patrones de comportamiento de los operarios».

Tyris Software, especialista en técnicas de matching learning para la industria, puede anticipar futuros fallos de las máquinas, predecir la calidad del proceso o minimizar los costes energéticos, mientras que Differengin tiene un proyecto con el que «podemos resolver cualquier problema en una máquina».

Oretek se ha centrado en las líneas de automatización de las factorías, cuya puesta en marcha obliga a una continua corrección de errores y retrasos. «Con tecnologías de simulación podemos testar el software y probar las casuísticas antes de ponerlas en marcha. Reducimos un 30% el tiempo y el coste de implantación de un sistema automatizado».

Witrac dispone de tecnologías de hardware y software para localizar cualquier producto y su estado en tiempo real. Se ha aplicado en 4.000 camiones de una empresa de transporte de alimentación, «con lo que se sabe dónde está y el estado de la carga».

La jornada sirvió también para presentar programas de apoyo financiero, como el de la sociedad Elkargi, que ofrece ayudas de entre 155.000 a 600.000 euros con financiación blanda. «En este fondo de innovación, que lleva un año, hemos dado 5,1 millones a 21 empresas. No somos financiadores solo, también acompañantes», señala Mario Molins, gestor comercial de Elkargi.

Iñaki Suárez, responsable de Sociedad de Información del Grupo SPRI, añade que «el pasado año dimos 3,5 millones a 300 empresas, con una subvención máxima de 18.000 euros». Se abrirá en abril y estará disponible hasta octubre. A éste se une el programa de ciberseguridad industrial, con el que el pasado año se aprobaron 102 proyectos con una media de 10.000 euros. Se abrirá en la segunda quincena de abril y estará hasta noviembre. Se subvenciona el 50%, con una partida de un millón de euros.