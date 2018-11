'Low Budget', de The Kinks: «Soy una persona de precio reducido» El grupo británico The Kinks en 1979. Música económica En pleno 'Invierno del Descontento' en Gran Bretaña, Ray Davies repasa las claudicaciones de un hombre sometido a los recortes: «No creas que soy tacaño si no saco una ronda» Domingo, 18 noviembre 2018, 01:31

Las canciones de The Kinks siempre tuvieron algo de espejo en el que podía contemplarse la sociedad británica, pero ese reflejo solía caracterizarse por cierto carácter retrospectivo, nostálgico, de búsqueda del eterno ideal inglés. «Todos los demás estaban haciendo discos para definir la cultura de las drogas, pero nosotros nos replegamos hacia un mundo que era bastante ajeno a lo que hacían las otras bandas», resumió en una ocasión el propio Ray Davies en una entrevista con 'The Big Issue'. También en 'Low Budget', la canción que dio nombre a su álbum de 1979, se puede encontrar ese punto de añoranza por una sociedad perdida, pero la letra está vinculada de manera directísima con la época en la que se compuso y se publicó: el tema vio la luz en pleno 'Invierno del Descontento', expresión shakespeariana que sirvió para definir un cóctel poco apetitoso de inflación, recortes, huelgas y, como guinda que redondeaba la receta, temperaturas gélidas. Los últimos meses de 1978 y los primeros de 1979 dejaron preparado el terreno para la victoria de los conservadores de Margaret Thatcher y tuvieron un reflejo inesperadamente crudo en las letras de los Kinks.

Claro que, en los versos del incorregible Ray Davies, la crudeza siempre viene envuelta en ironía. «Soy una persona de precio reducido en la tierra del bajo presupuesto», afirma el estribillo de esta canción, cuyo narrador va repasando de qué manera está influyendo la escasez económica en su persona. «Perdón por mis zapatos, no me quedan bien, / son una oferta especial y me hacen un poco de daño. / Incluso los pantalones me están causando dolor, / estaban baratos en unas rebajas, así que no debería quejarme», dice. Ese recuento de pequeñas claudicaciones está repleto de frases luminosas de la escuela Davies: «Los millonarios son cosa del pasado», «cuento cada penique y miro adónde se va», «solía chupar cigarros y ahora chupo mentolados Polo» o el pareado «el dinero se ha vuelto infrecuente y no hay dónde encontrarlo, / así que no creas que soy tacaño si no saco una ronda».

«El arte lleva tiempo, / el tiempo es dinero, / el dinero es escaso / y eso no es divertido», lamenta este hombre de su tiempo que se ha resignado a comprar «en Woolsworth y en almacenes con descuento». En realidad, según admitió el propio Davies, los propios Kinks se vieron afectados en su carrera por la congelación de la economía durante aquel invierno, y fue esa circunstancia personal la que actuó como detonante para componer la canción: «Le dijimos a nuestra compañía de discos que estábamos haciendo un nuevo álbum y que salíamos de gira. ¿Podíamos contar con apoyo financiero? Y nos retiraron los fondos porque estaban teniendo recortes. Así que escribí 'Low Budget'». El álbum, grabado en Nueva York con un sonido roquero y marcadamente americano, se convirtió en su mayor éxito en Estados Unidos.