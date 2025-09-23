Un asesor inmobiliario avisa de cómo se pueden estafar 50.000 euros al comprar una casa: «Cuidado»

G. C. Martes, 23 de septiembre 2025, 20:06 Comenta Compartir

En una operación tan importante como la compra de una casa hay que tener los ojos bien abiertos. Todos los detalles hay que revisarlos con lupa para evitar sustos. Un ejemplo muy claro lo ha compartido en sus redes sociales el asesor inmobiliario Sergio Gutiérrez. A través de su canal, ha enumerado la documentación que hay que comprobar para evitar posibles estafas de hasta 50.000 euros.

«Ya no me fío de nadie. Si compras un piso, cuidado. Que no te engañen. No me ha pasado, pero he visto cosas pasando delante de mí por las que me he vuelto incluso paranoico», desgrana. Y pone un ejemplo de una maniobra en la que de una forma relativamente sencilla se puede estafar 50.000 euros a un comprador. «Llamas a un particular que vende un piso, te lo enseña y le ingresas una señal de 5.000 euros y después otros 45.000 de las arras». Ahí llega el problema. «¿Y si no es propietario y es todo una especie de montaje», lanza en forma de pregunta. La realidad es que, si no se revisa cierta documentación, es relativamente sencillo poder caer en esta trampa.

Para evitar esto, Gutiérrez toma ciertas precauciones. «Compruebo en el registro la titularidad del inmueble, miro físicamente su documentación de identidad y si es una empresa los poderes del administrador o apoderado», enumera este profesional. También hace lo propio con el certificado de titularidad bancaria, la ITE, el IBI, la comunidad... «Es mi responsabilidad dar buen servicio a los clientes. Lo miro con lupa por si detecto falsificaciones. En el caso de las arras, prefiero hacerlo con un notario para que el dinero quede en una cuenta notarial», zanja.

