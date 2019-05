Cómo ahorrar en el eCommerce El comercio electrónico impulsa las ventas, pero supone importantes costes para las empresas que venden online JOSÉ V. MERINO Miércoles, 22 mayo 2019, 23:19

La logística vive una época dorada gracias al eCommerce. Hasta el punto de que según el Observatorio Sectorial DBK de Informa, el comercio electrónico impulsa un 5,6% las ventas de las compañías de este tipo en España. Los expertos estiman que los costes de logística representan alrededor del 25% de los gastos totales de los eCommerce y las empresas buscan cómo reducirlos.

Trusted Shops, sello de calidad líder para tiendas online en Europa, ha elaborado una pequeña guía con cuatro consejos prácticos para que a los eCommerce no se les disparen los gastos logísticos. La firma, creada en 1999 y con sede en Colonia, ha certificado más de 25.000 comercios online en Europa.

1 No abusar de los gastos de envío gratis

El mundo ideal de los consumidores es tener entregas y devoluciones gratuitas y muchas son las tiendas que lo ofrecen, acusando la competencia voraz que hay en el sector. Actualmente estamos viendo cómo grandes actores del eCommerce están dejando de ofrecer los gastos de envío gratis. El gasto que supone para una empresa ofrecer esto es muy alto, más aún cuando se trata de minoristas y no de grandes corporaciones. El consejo aquí pasa por no ofrecer gastos de envío gratis de forma permanente o abusar de ellos. Está bien hacer alguna promoción temporal para incentivar las ventas, pero hacerlo de forma permanente aumentaría los costes de forma exponencial.

2 Ayudar al cliente a tomar la decisión correcta

Cobrar al cliente las devoluciones no es una buena idea si lo que quieres es incentivar las compras, porque puede abandonar el carrito si ve que se le va a cobrar. Sin embargo, no hacerlo nunca dispara costes logísticos y propicia que el cliente compre por comprar. El consejo es incluir buenas fotografías, modelos que se asemejen al cliente habitual que compra en tu tienda online, presentación del producto en 3D, vídeos e incluso la ayuda de realidad virtual. Otra buena estrategia es el User Generated Content (UGC), que no es otra cosa que animar a los clientes a publicar su experiencia de compra en redes sociales y a publicar valoraciones de producto consiguiendo así que los clientes se ayuden unos a otros y se ahorren posibles devoluciones.

3 Un sistema de organización óptimo

Con él se ahorrará tiempo y dinero. La rapidez en la entrega es una de las principales prioridades de cualquier tienda online, pero a veces es complicado poder asegurar la entrega para el día siguiente sin tener una noción exacta del stock de producto. Para conseguirlo, lo aconsejable es tener un sistema de organización óptimo que incluso haga predicción de la demanda. Por ejemplo, el sistema ERP (Enterprise Resolution Planning) que permite el almacenaje de datos en una base central facilitando la comprensión de las cifras y la relación entre procesos.

4 Ser siempre transparente con el cliente

Ten en cuenta que el cliente siempre está dispuesto a esperar o incluso a pagar más si sabes cómo tratar con él. Incorporar un chat ayuda mucho a resolver dudas, e incluso un apartado de preguntas y respuestas bien gestionado puede suponer una gran diferencia con respecto a los competidores. El objetivo, además de conseguir ventas, es crear mensajes positivos entre los consumidores y eso sólo se consigue siendo muy claro con ellos.