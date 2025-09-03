Trump planea bloquear dos parques eólicos de Iberdrola en Massachusetts
La administración estadounidense estudia retirar permisos a los proyectos New England Wind 1 y 2, desarrollados por la filial Avangrid, en un nuevo revés a las centrales de viento marinas
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:17
La cruzada de Donald Trump contra la energía del viento en el mar ha puesto ahora en su punto de mira a dos proyectos de ... Iberdrola. La administración estadounidense estudia retirar los permisos de los proyectos New England Wind 1 y 2, en Massachusetts, desarrollados por su filial Avangrid, según adelanta 'Bloomberg' citando documentos judiciales.
En actualización
La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información.
