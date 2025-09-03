El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen de parte del parque eólico marino construido por Iberdrola en la costa norte de Francia EL CORREO

Trump planea bloquear dos parques eólicos de Iberdrola en Massachusetts

La administración estadounidense estudia retirar permisos a los proyectos New England Wind 1 y 2, desarrollados por la filial Avangrid, en un nuevo revés a las centrales de viento marinas

Félix Montero

Félix Montero

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 19:17

La cruzada de Donald Trump contra la energía del viento en el mar ha puesto ahora en su punto de mira a dos proyectos de ... Iberdrola. La administración estadounidense estudia retirar los permisos de los proyectos New England Wind 1 y 2, en Massachusetts, desarrollados por su filial Avangrid, según adelanta 'Bloomberg' citando documentos judiciales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenido por violar en un piso de Galdakao a una chica con la que contactó en Bilbao
  2. 2

    En riesgo la inscripción de Laporte porque el Al-Nassr envió tarde la documentación
  3. 3 «Preferimos a los okupas a que vuelva el propietario del piso de Santutxu»
  4. 4 Las protestas propalestinas obligan a adelantar el final de la etapa en Bilbao, que se queda sin ganador
  5. 5

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  6. 6 Así han sido las protestas en contra de Israel en la etapa de la Vuelta en Bilbao
  7. 7

    «Cualquier día un ciclista nos atropella al poner el bidegorri en mitad de la acera»
  8. 8 Así investigó Pablo Isla, próximo presidente de Nestlé, al CEO despedido por su romance oculto con una empleada
  9. 9 «Estaba sentado en la terraza cuando vino corriendo a por mí con un cuchillo»
  10. 10

    EE UU hunde una lancha que salió de Venezuela con droga y mata a once personas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Trump planea bloquear dos parques eólicos de Iberdrola en Massachusetts

Trump planea bloquear dos parques eólicos de Iberdrola en Massachusetts