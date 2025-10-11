Los tres minutos que pueden cambiar el futuro de una 'startup'

Iratxe Bernal Sábado, 11 de octubre 2025, 19:41 Comenta Compartir

Tres minutos lo cambiaron todo. Es el tiempo del que disponía Albert Icart para, desde las tablas del Palacio Euskalduna, explicar qué era Kibus Petcare y por qué su idea de vender robots de cocina expresamente pensados para preparar comida para perros podía ser un buen negocio. Y bastaron. Entre los inversores invitados por B-Venture, el foro de 'startups' organizado por EL CORREO que le brindaba aquel escenario, estaba el fondo de inversión al que la empresa debe haber podido llegar al mercado. «Después necesitamos y conseguimos más financiación para el proceso de industrialización, pero ahí ya podíamos demostrar la viabilidad técnica. En cambio, cuando llegamos a B-Venture estábamos en una fase muy inicial y en un momento en el que es muy complicado que confíen en ti», explica Icart. La suya es sólo una de la 225 'startups' que han tenido la misma oportunidad de presentar sus proyectos ante representantes de fondos de capital riesgo, entidades financieras, 'business angels' o incluso inversores particulares y 'ojeadores' de aceleradoras asistentes al mayor foro de 'startups' del norte de España, que ya ultima los detalles de su décima edición. Se celebrará la semana que viene, los días 20 y 21, y un año más reunirá a algunos de los nombres más señalados del ecosistema emprendedor internacional, ante los que otras 25 'startups' tendrán sus tres minutos de oro.

B-Venture ¿Qué es? Punto de encuentro entre 'startups', inversores, empresas y figuras relevantes del ecosistema emprendedor.

¿Dónde y cuándo? Palacio Euskalduna, próximos días 20 y 21.

Impulsa. EL CORREO

Patrocinan. Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, la agencia de desarrollo SPRI, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao.

Colaboran. BStartup de Banco Sabadell, Fundación BBK, Laboral Kutxa, CaixaBank, Banco Santander y la Universidad de Deusto.

Inscripciones. www.b-venture.com

Entre ellas, este año hay un claro protagonismo de la innovación médica, con empresas que utilizan la Inteligencia Artificial para facilitar el tratamiento de enfermedades infecciosas, apoyar las decisiones médicas en el seguimiento de los pacientes con problemas mentales o calcular la probabilidad de sufrir una hemorragia cerebral, mientras otras desarrollan fármacos que frenan la progresión de enfermedades neurodegenerativas, prótesis robóticas que permiten volver a andar por sí mismos a quienes han queda impedidos por un ictus o dispositivos que facilitan procesos quirúrgicos como las intubaciones. Todas ellas dispondrán de un 'stand' propio en el que atender a quien se interese en sus productos o servicios y en el que concertar entrevistas con posibles inversores, algunas de ellas ya programadas a propuesta de los organizadores del evento.

Por otra parte, el evento cuenta un año más con un amplio programa abierto al público en el que emprendedores e inversores de prestigio contarán sus experiencias, analizarán tendencias, harán recomendaciones y hasta se reirán de sus errores, como ya han hecho, entre otros, Juan Tomás Hernani, consejero delegado de Satantlis; Antonio Catalán, presidente de AC Hotels Marriott; Dimas Gimeno, presidente de WOW y expresidente de El Corte Inglés; Eneko Knörr, el fundador de AngelClub.es; J. J. Delgado, director general de Move Estrella Galicia Digital. Este año, Natalia de Santiago, una de las divulgadoras financieras más reconocidas de España y fundadora de la firma Weavers, y José Elías, presidente Audax Renovables, encabezan un cartel en el que también figuran Carlos Blanco, fundador de la gestora de fondos 'venture capital' Encomenda y Marta Huidobro, presidenta de la Asociación Española de Business Angels.

«Es una plataforma única para acelerar proyectos y abrir puerta difíciles de alcanzar de otro modo« Ane Miren de Ariño directora de Emprendimiento e Internacionalización del Gobierno vasco

«Es un auténtico motor de conexión entre emprendedores y agentes de apoyo» Ainara Basurko Diputada de Promoción Económica de la Diputación foral de Bizkaia

«Nos permite hacer ciudad de la mano del emprendimiento al más alto nivel» Kontxi Claver Concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao

El foro es, además, una muestra del poyo que las instituciones dan al emprendimiento tecnológico, ya que desde sus primeros pasos cuenta el patrocinio del Departamento de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad del Gobierno vasco, la agencia de desarrollo SPRI, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao. «Su fortaleza está en la combinación de factores: ofrece a las 'startups' visibilidad real y acceso directo a inversores nacionales e internacionales, oportunidades de 'networking' con grandes corporaciones y medios de comunicación, y formación de calidad con expertos de primer nivel. Todo ello lo convierte en una plataforma única para acelerar proyectos y abrir puertas que de otro modo serían mucho más difíciles de alcanzar», subraya Ane Miren de Ariño, directora de Emprendimiento e Internacionalización del Gobierno vasco.

«En este tiempo se ha consolidado como un auténtico motor de conexión entre emprendedores, inversores, empresas consolidadas y agentes de apoyo. Ha sabido adaptarse a las necesidades de cada momento, impulsando proyectos con capacidad de crecer y generar empleo», destaca, por su parte, Ainara Basurko, diputada de Promoción Económica de la Diputación foral de Bizkaia. «El emprendimiento es eje transversal para la transformación de una ciudad y B-Venture lleva una década dinamizando el ecosistema y permitiéndonos hacer ciudad de la mano del emprendimiento al más alto nivel», añade desde un prisma más local Kontxi Claver, concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Turismo y Empleo del Ayuntamiento de Bilbao.

A este apoyo institucional se une el que también prestan las entidades que participan como colaboradores: BStartup de Banco Sabadell, Fundación BBK, Laboral Kutxa, CaixaBank, Banco Santander y la Universidad de Deusto, que ofrece formación gratuita a través de su Unidad de Innovación y Emprendimiento. «Nuestra intención siempre es reunir a todos los agentes que mueven el ecosistema y darles la oportunidad de conocer nuevas propuestas y empezar algo juntos. Lo que queremos es ser el inicio, el lugar en el que empiezan a pasar cosas», subraya Antonio Barrena, director de Eventos y Patrocinios de EL CORREO.