Programa infanto-juvenil de Salud Mental en Burgos. A. Gómez

La salud mental ya representa el principal motivo de baja entre los jóvenes y el segundo entre los mayores

Se disparan hasta casi duplicarse los días de ausencia ocasionados por problemas de salud mental, que ya desbanca a los procesos traumatológicos como segunda causa de IT

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 15:35

Todas las patologías que causan absentismo laboral por incapacidad temporal (IT) en España se han incrementado entre 2018 y 2023, pero el crecimiento más destacado ... corresponde a la salud mental, que se ha disparado un 88% en estos cinco años para los trabajadores del Régimen General, y un 75% en el caso de los autónomos. Según el estudio socioeconómico sobre la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España de Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la salud mental ya es el principal motivo de baja entre los menores de 30 años, especialmente entre las mujeres, donde causa el 30% de sus jornadas perdidas por IT, en edades comprendidas entre 20 y 29 años.

