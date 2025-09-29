La salud mental ya representa el principal motivo de baja entre los jóvenes y el segundo entre los mayores Se disparan hasta casi duplicarse los días de ausencia ocasionados por problemas de salud mental, que ya desbanca a los procesos traumatológicos como segunda causa de IT

Todas las patologías que causan absentismo laboral por incapacidad temporal (IT) en España se han incrementado entre 2018 y 2023, pero el crecimiento más destacado ... corresponde a la salud mental, que se ha disparado un 88% en estos cinco años para los trabajadores del Régimen General, y un 75% en el caso de los autónomos. Según el estudio socioeconómico sobre la evolución de la incapacidad temporal y la siniestralidad en España de Umivale Activa y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie), la salud mental ya es el principal motivo de baja entre los menores de 30 años, especialmente entre las mujeres, donde causa el 30% de sus jornadas perdidas por IT, en edades comprendidas entre 20 y 29 años.

Para los mayores de 30 años, la salud mental también ha repuntado como causa de IT hasta la segunda posición solo por detrás de las algias (dolores como lumbalgias, dorsalgias o cervicalgias). En conjunto, ambas patologías explican más de dos tercios del incremento del indicador de absentismo en estos cinco años. Las algias se mantienen como la principal causa de jornadas laborales perdidas desde 2018 y las patologías relacionadas con la salud mental han desplazado a los procesos traumotólicos como segunda casa de IT.

