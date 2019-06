El personal laboral del Estado recibirá en junio o julio un 'extra' de 280 euros El Gobierno autoriza este pago único a unos 40.000 trabajadores tras el acuerdo alcanzado en marzo que busca compensar sus salarios más bajos LUCÍA PALACIOS Madrid Lunes, 10 junio 2019, 14:03

Nueva subida para los empleados públicos, aunque en este caso solo para el personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), un colectivo compuesto por unos 40.000 trabajadores que no son funcionarios pero que tienen un contrato estable y se rigen por el Estatuto de los Trabajadores. En la próxima nómina de junio recibirán un pago extra y único de 280 euros, según anunció ayer en un comunicado el sindicato CSIF, que precisó no obstante que en muchos casos el pagos puede no llegarse a tiempo y demorarse este abono al mes de julio.

«El Ministerio de Política Territorial y Función Pública ha dado orden para el pago de los fondos adicionales correspondientes a 2018 para el personal del convenio único de la Administración General del Estado», precisa el sindicato más representativo en las administraciones públicas. No obstante, criticó el «retraso» en el pago de esta subida, que posiblemente no dé tiempo a aplicar en todos los departamentos ministeriales, ya que las nóminas de junio están ya cerradas, por lo que en muchos casos el abono se demorará hasta julio. Esto supone que se pagará cinco meses después de haber alcanzado un acuerdo, firmado el pasado 1 de marzo, con el fin de compensar con un único pago los sueldos más bajos que tienen este colectivo.

A este retraso se une además la demora en la subida del 0,25% adicional vinculado al PIB, que afecta al conjunto de los 2,5 millones de empleados públicos de las diferentes administraciones, es decir, tanto funcionarios como personal laboral o interinos, según resaltó CSIF. Esto se debe a ese porcentaje variable que estaba vinculado al crecimiento de la economía española en 2018 en función de unos parámetros que oscilaban entre el 0,05% si el PIB avanzaba un 2,1% y el 0,25% de máximo si se impulsaba un 2,5% o más, según se recogía en el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público que los sindicatos pactaron con el anterior ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro. Y el pasado 29 de marzo el INE situó en el 2,6% el crecimiento de la economía el pasado año, por lo que los funcionarios recibirán a partir de julio este nuevo alza que se une al 2,25% de subida que cobran desde enero. Sin embargo, esta nueva subida no tendrá carácter retroactivo y entrará en vigor a partir del 1 de julio, según lo pactado.

En este sentido, CSIF ha registrado en el Ministerio de Función Pública una petición formal para abordar con el Gobierno en funciones una hoja de ruta para tratar estas cuestiones de retribuciones, así como el retraso en los procesos de estabilización de empleo o el hecho de que los funcionarios aún no hayan recibido la devolución correspondiente al IRPF por los permisos de paternidad y maternidad.