El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajadores en una industria R.C.

La insatisfacción laboral ya es la segunda causa de absentismo en España

Tras la enfermedad común, la desmotivación y la falta de estímulos en el trabajo se consolidan como factores clave en la pérdida de productividad

Cristina Cándido

Cristina Cándido

Jueves, 23 de octubre 2025, 13:49

Comenta

La desmotivación y la falta de estímulos en el puesto de trabajo se consolidan como factores clave en el absentismo. La insatisfacción laboral se ha ... convertido en un problema creciente dentro de las empresas españolas hasta tal punto que ya es la segunda causa por la que los trabajadores faltan al trabajo, solo por detrás de la enfermedad común. La falta de estímulos y la alta rotación de personal completan las principales razones de ausencia en el trabajo. Así lo reflejan los datos recogidos por Adecco Outsourcing, que reflejan un panorama donde la motivación y el clima laboral se han vuelto tan determinantes como la salud física en la continuidad de la actividad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué parte del público de San Mamés encendió las linternas de sus móviles durante el partido?
  2. 2

    Fallece un trabajador de 45 años al quedar atrapado en el torno de una empresa en Arrigorriaga
  3. 3 El dinero que se embolsa el Athletic por ganar al Qarabag
  4. 4

    La Ertzaintza aconseja a sus agentes no usar torniquetes para ayudar a los ciudadanos
  5. 5

    El joven acusado de violar a Izaro que huyó hace un mes a Mali comparece online ante el juez
  6. 6

    «Me robaron 3.500 euros y los vecinos me están ayudando»
  7. 7 Las 15 confesiones de Isabel Preysler que sorprenden en su autobiografía
  8. 8 Fito: «Lo de las drogas se me pasó hace tiempo, ahora simplemente quiero estar bien y seguir disfrutando de mis hijos»
  9. 9

    Nico Williams se reivindica tras su mal partido y responde a los críticos
  10. 10

    Osakidetza habilitará un vacunódromo en La Casilla para hacer frente a la epidemia de la gripe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La insatisfacción laboral ya es la segunda causa de absentismo en España

La insatisfacción laboral ya es la segunda causa de absentismo en España