«La conflictividad frena inversiones y no es un orgullo tener el 50% de las huelgas del país»

Resulta chocante escuchar a un sindicalista que la alta conflictividad de Euskadi está ahuyentado inversiones y que, a diferencia de ELA, no considera un orgullo ... concentrar la mitad de las huelgas del país. Pero Raúl Arza (Llodio, 1963) nunca ha tenido reparos en desmarcarse y menos ahora, cuando abandona esta semana el liderazgo de UGT-Euskadi tras doce años al frente.

- Ha liderado doce años UGT-Euskadi. ¿Qué logros destacaría?

- Estabilidad y visibilidad. Estabilidad interna que nos ha permitido dedicarnos a nuestra principal misión, que es la representación de los trabajadores para acordar convenios que les protejan. Y visibilidad porque somos la cuarta organización sindical, pero hemos conseguido un respeto institucional mayor del que correspondería por la representación que tenemos. Hemos logrado que UGT sea un referente al tratar cualquier tema en Euskadi.

- ¿A qué se debe ese mayor respeto?

- Porque nosotros hemos hecho una apuesta por el diálogo y por no desperdiciar cualquier mesa o foro donde podamos mejorar las condiciones de los trabajadores. Las organizaciones empresariales y las instituciones saben que pueden contar con UGT cuando se negocia de buena fe. Siendo un sindicato pequeño, tenemos un peso importante en los acuerdos de negociación colectiva. Nunca hemos hecho seguidismo de nadie y no hemos tenido reparos en quedarnos solos en nuestra posición.

- Pero ELA supera el 40% en representación, seguido de LAB, con el 20%. CC OO está en el 18% y UGT cerca del 10%. ¿Tienen problemas a la hora de hacer visibles esos logros en la negociación colectiva?

- Es que es más cómodo criticar los acuerdos y que los firmen otros para luego beneficiarse. Pero con el diálogo social se ha logrado una subida superior al 60% en el SMI, el acuerdo para revalorizar las pensiones o la reforma laboral para reducir la temporalidad...

- Pero parece que en Euskadi vende más la huelga que el acuerdo.

- Nosotros también hemos conseguido cosas con la huelga como el convenio del Metal de Bizkaia. Hay veces que no queda otra, como ocurre con el convenio de Oficinas y Despachos de Bizkaia, que lleva años bloqueado. Pero la huelga no puede ser un fin en sí mismo sino un medio para conseguir algo.

- Es de Llodio y ha vivido de cerca los problemas de la industria en el Valle de Ayala. ¿Está la conflictividad frenando la llegada de inversiones?

- Yo creo que sí, aunque no sea lo único que determine la toma decisiones de las empresas. Pero en un mundo tan globalizado como el nuestro, en el que las decisiones se toman a miles de kilómetros de aquí, no cabe duda de que la conflictividad es uno de los parámetros que se tienen en cuenta. No podemos estar orgullosos de que un país tan pequeño como el nuestro tenga el 50% de las huelgas a nivel de Estado.

- ¿Qué opina de la alianza financiera puesta en marcha por Pradales para arraigar las empresas en Euskadi?

- Me parece muy interesante poner todos los recursos económicos de Euskadi, incluidas las EPSV, para atraer proyectos y fortalecer la industria. En Itzarri ya lo estamos haciendo, priorizando la inversión en empresas vascas.

- Se va con la negociación del salario mínimo vasco sin arrancar por el portazo de Confebask. ¿Era viable un acuerdo con diferencias tan grandes entre los propios sindicatos?

- Eso es lo que debía debatir la mesa. Desde UGT no hemos entendido el portazo a la negociación cuando hay un compromiso del Gobierno vasco para hacer un estudio sobre cuál podría ser. Esperemos que se incorporen en la reunión del próximo día 20.

- Pero un SMI de convenio dejaría fuera a colectivos como las empleadas del hogar. ¿Cree que Euskadi debería tener competencias para fijar el SMI como promueven ELA y LAB?

- Eso depende de la negociación de los partidos en el Congreso. Pero existe el riesgo de que se abra la puerta a que haya comunidades autónomas que lo bajen.

- ¿Confía en que el PNV apoye la reducción de jornada?

- Esa medida beneficia a más de 300.000 trabajadores, deben pensar en ellos al votar.

- ¿Está bloqueada la mesa para estudiar las causas del absentismo como denuncia Confebask?

- Diría que está parada, no bloqueada.

- La transferencia para los permisos de trabajo a extranjeros se aprobó este jueves y las empresas reclaman que se agilicen las contrataciones en origen, para lo que necesitan su apoyo. ¿Están abiertos a negociar?

- Primero tenemos que hacer un esfuerzo por regularizar a los que están aquí y en segundo lugar hay que dar una salida a los parados, entre los que predominan los mayores de 45, sobre todo mujeres. Por otro lado, lo que deberían hacer las empresas para retener talento es pagar mejor a los jóvenes y evitar que se vayan fuera.

- ¿Qué asignatura deja pendiente?

- La seguridad y la salud en el trabajo. No podemos consentir que en Euskadi cada día 120 trabajadores sufran un accidente con baja. Falta darle una dimensión social al problema porque no es solo una cuestión de empresarios y trabajadores. Creo que la lucha contra la siniestralidad debe ser un objetivo de la sociedad como los accidentes de tráfico y la violencia de genero. Falla el control porque la policía laboral, que es la Inspección, no tiene cubiertas sus plazas y faltan recursos. La prevención es una responsabilidad de las empresas según marca la ley.

- Están tardando en anunciar a la persona que le sustituirá porque el congreso arranca el jueves. ¿Hay algún problema?

- Ninguno, pero queremos que un cambio así se haga con el máximo consenso posible. Esperemos que el martes, a más tardar, anunciemos a la persona candidata.

- ¿Será finalmente una mujer?

- Eso me gustaría.