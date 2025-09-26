El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El presidente de BBVA, Carlos Torres. Ignacio Pérez

El presidente del BBVA señala que no irán a una segunda opa sobre Sabadell si tienen que subir el precio

Carlos Torres advierte a los accionistas de la entidad catalana que no esperen a una segunda oferta en metálico mejor si la primera no logra una aceptación del 50%

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 26 de septiembre 2025, 17:01

El presidente de BBVA, Carlos Torres, se ha visto obligado este viernes a enviar un mensaje a los accionistas del Sabadell para desactivar la esperanza ... en una segunda opa en metálico con mejor precio si la oferta del banco vasco que está encima de la mesa hasta el 10 de octubre no alcanza la aceptación del 50% de los propietarios del Sabadell.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  2. 2

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  3. 3

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  4. 4

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  5. 5 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  6. 6

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  7. 7

    Estas son las cartas que destapan lo sucedido en Bernedo: «Las monitoras hacían topless en la piscina»
  8. 8 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  9. 9

    Nueva carta a sus padres de uno de los niños del polémico campamento de Bernedo
  10. 10 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El presidente del BBVA señala que no irán a una segunda opa sobre Sabadell si tienen que subir el precio

El presidente del BBVA señala que no irán a una segunda opa sobre Sabadell si tienen que subir el precio