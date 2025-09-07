El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El café es uno de los productos que más se han encarecido en el último año. Luis Ángel Gómez

Tomarse un café es un trago cada vez más amargo

Su precio se dispara un 20% en un solo año debido a los fenómenos climáticos, el alza de la demanda y las tensiones geopolíticas

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Domingo, 7 de septiembre 2025, 00:51

De ritual matutino a lujo cotidiano. Así se podría definir el cambio de estatus experimentado por el café en los últimos meses por la imparable ... subida de su precio. Cualquiera que haya pedido una taza de café en un bar o lo haya comprado en el supermercado en cualquiera de sus variables (ya sea molido, en grano o en cápsulas) durante los últimos meses se habrá percatado de que el precio de este producto, consumido a diario por más de 22 millones de españoles, pesa cada vez más en el ticket de la compra. Para plasmar este fenómeno en datos, el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela en sus últimos datos de inflación -correspondientes a julio- que el café es, en estos momentos, un 20% más caro de lo que lo era hace exactamente un año.

