El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Talgo se desploma casi un 5% en Bolsa tras presentar pérdidas de 66 millones

El fabricante ferroviario ha tenido que renegociar su contrato con Deutsche Bahn por falta de capacidad industrial

Ana Barandiaran

Miércoles, 1 de octubre 2025, 10:16

Talgo ha arrancado este miércoles la sesión bursátil con un desplome de casi el 5% en su cotización –más del 4,7%– después de presentar ... ayer, a última hora de la tarde, sus resultados del primer semestre, con unas pérdidas de 66 millones de euros frente a los beneficios de 14,6 millones del año anterior. Estos números rojos se deben, entre otras razones, a que está renegociando el contrato que tenía con la 'renfe alemana', Deutsche Bahn, ante las limitaciones de su capacidad industrial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  3. 3 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  4. 4 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  5. 5

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  6. 6

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  7. 7

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  8. 8 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  9. 9

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  10. 10

    La plaza Euskadi se cierra tres meses a los peatones y se cortan dos carriles al tráfico por la reforma frente al Bellas Artes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Talgo se desploma casi un 5% en Bolsa tras presentar pérdidas de 66 millones

Talgo se desploma casi un 5% en Bolsa tras presentar pérdidas de 66 millones