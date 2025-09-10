El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La Bonoloto del miércoles reparte su bote de 2 millones en Euskadi: resultados del 10 de septiembre

Talgo achaca al mal estado de la vía los problemas de su tren Avril entre Madrid y Barcelona

Las incidencias han obligado a Renfe a retirar las cinco unidades del servicio AVLO y el fabricante reclama una «intervención urgente» para «evitar nuevas afecciones»

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 21:41

Talgo ha achacado al «mal estado» de las vías los problemas que han provocado la retirada de los trenes Avril de la línea de alta ... velocidad Madrid-Barcelona. La compañía, además, cree que hay «motivos suficientes» para una «intervención urgente» que correspondería a la empresa pública que gestiona las vías, Adif. Sino, asegura, podrían darse «nuevas afecciones» y «situaciones inseguras».

