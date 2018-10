«Aquí hay mucho talento y no tenemos nada que envidiar a Silicon Valley» Ander Michelena. / Ignacio Pérez Ander Michelena - Fundador de Ticketbis Junto a Jon Uriarte, a quien conoció en un aeropuerto, montó hace una década una plataforma digital para la compraventa de entradas en internet ERLANTZ GUDE Martes, 16 octubre 2018, 13:37

Con la filosofía de que la clave no es la idea, sino la ejecución, Ander Michelena montó hace una década la empresa Ticketbis junto a Jon Uriarte, a quien había conocido en un aeropuerto. Alumbraron una plataforma digital para la compraventa de entradas en internet, opción que ya existía en el mundo anglosajón. Pero ambos socios supieron generar un servicio de calidad y pronto conquistaron una importante cuota de mercado.

Sin abandonar sus puestos en Morgan Stanley, fueron dando forma a la iniciativa hasta que se lanzaron de lleno a su materialización. Durante su aparición en B-Venture, Michelena relató cómo empezaron de manera rudimentaria buscando desarrolladores de Bilbao en Google. «Pensamos que los diez primeros que apareciesen serían los mejores», comentó jocoso.

El proyecto pronto adoptó sólidos cimientos y los beneficios se multiplicaron en breve espacio de tiempo. Se lanzaron a la conquista del mercado latino y abrieron oficinas en Asia, al punto de poner picas en 44 países. Hubo que tomar drásticas decisiones como el cierre de otra línea de negocio, que, pese a arrojar beneficios, detraía recursos de Ticketbis y podía comprometer su meteórico crecimiento.

Y llegó la oferta de eBay. La compañía norteamericana acudió con una oferta que Michelena y Uriarte consideraron insuficiente. Los rectores de eBay volvieron a la carga con una insistencia equiparable a la actitud esquiva de los fundadores de Ticketbis, hasta que se plantaron con una última propuesta que triplicaba la primera. La venta se cerró en 165 millones de dólares.

Michelena y Uriarte pactaron tres años de permanencia para propiciar la transición, aunque adelantaron su salida, y se enfocan ahora en el fondo All Iron Ventures para apoyar el desarrollo de empresas. Michelena desveló que trabaja, no obstante, en una nueva firma con su sello. Lo más fructífero para los asistentes a B-Venture quizá llegó en esta parte, cuando no solo pudieron recibir inspiración a través del vehemente espíritu emprendedor de Michelena, sino también mediante el relato de la venta a eBay.

La compañía americana perseguía el mercado consolidado de Ticketbis, pero también el talento de su equipo humano. Por eso, Michelena adujo ante una concurrencia en gran parte joven: «Se habla mucho del talento de otros lugares, de Palo Alto, pero aquí no tenemos nada que envidiarles». Su ejemplo le avala.