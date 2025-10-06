El Supremo obliga a Telepizza a aplicar el convenio de hostelería de Bizkaia
Da la razón a la demanda presentada en 2022 por cinco trabajadores del sindicato ELA, a los que reconoce jornadas más bajas y 10.000 euros más en sus salarios anuales
Sergio Llamas
Lunes, 6 de octubre 2025, 13:20
Sentencia histórica para los trabajadores vascos de la cadena Telepizza. El Tribunal Supremo ha dado la razón a los cinco trabajadores, delegados de ELA, que ... en 2022 demandaron a la empresa para reclamar la aplicación del Convenio de Hostelería de Bizkaia, en lugar del estatal que se les venía aplicando. Una modificación que les garantiza unas jornadas inferiores y unos salarios anuales que se incrementan, en el caso de los cinco empleados en cuestión, en más de 10.000 euros.
«ELA ha denunciado reiteradamente la estrategia de Telepizza de aplicar convenios estatales a la baja para precarizar las condiciones laborales de miles de personas, la mayoría jóvenes y con empleos parciales», ha reivindicado el sindicato. Una victoria que, según han valorado, pone en valor la necesidad de aplicar los convenios provinciales propios «que verdaderamente premiten mejorar las condiciones de los trabajadores», frente a la estrategia de otras centrales «como CC OO y UGT» que aplican «convenios estatales a la baja».
Tras el fallo del Supremo ELA ha exigido a Telepizza el «cumplimiento inmediato» de la sentencia, así como la aplicación íntegra de las condiciones establecidas en el convenio de la Hostelería en Bizkaia. También han pedido que se lleve a cabo una compensación de las diferencias salariales acumuladas.
Llamamiento a los trabajadores
ELA ha hecho un llamamiento para animar a todos los trabajadores de Telepizza a acercarse hasta sus oficinas y reclamar la aplicación de este convenio a raíz de la sentencia. «Esto supondría poder exigir a la empresa las diferencias salariales entre un convenio y otro, un año hacia atrás», han destacado desde el sindicato, que también se ha comprometido a garantizar el cumplimiento del fallo para que los demandantes perciban «lo que les corresponde».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión