El Supremo obliga a Telepizza a aplicar el convenio de hostelería de Bizkaia

Sentencia histórica para los trabajadores vascos de la cadena Telepizza. El Tribunal Supremo ha dado la razón a los cinco trabajadores, delegados de ELA, que ... en 2022 demandaron a la empresa para reclamar la aplicación del Convenio de Hostelería de Bizkaia, en lugar del estatal que se les venía aplicando. Una modificación que les garantiza unas jornadas inferiores y unos salarios anuales que se incrementan, en el caso de los cinco empleados en cuestión, en más de 10.000 euros.

«ELA ha denunciado reiteradamente la estrategia de Telepizza de aplicar convenios estatales a la baja para precarizar las condiciones laborales de miles de personas, la mayoría jóvenes y con empleos parciales», ha reivindicado el sindicato. Una victoria que, según han valorado, pone en valor la necesidad de aplicar los convenios provinciales propios «que verdaderamente premiten mejorar las condiciones de los trabajadores», frente a la estrategia de otras centrales «como CC OO y UGT» que aplican «convenios estatales a la baja».

Tras el fallo del Supremo ELA ha exigido a Telepizza el «cumplimiento inmediato» de la sentencia, así como la aplicación íntegra de las condiciones establecidas en el convenio de la Hostelería en Bizkaia. También han pedido que se lleve a cabo una compensación de las diferencias salariales acumuladas.

Llamamiento a los trabajadores

ELA ha hecho un llamamiento para animar a todos los trabajadores de Telepizza a acercarse hasta sus oficinas y reclamar la aplicación de este convenio a raíz de la sentencia. «Esto supondría poder exigir a la empresa las diferencias salariales entre un convenio y otro, un año hacia atrás», han destacado desde el sindicato, que también se ha comprometido a garantizar el cumplimiento del fallo para que los demandantes perciban «lo que les corresponde».