Urgente Más de dos kilómetros de retenciones en La Avanzada por una colisión múltiple sentido Getxo
Un repartidor de Telepizza en Sestao. E. C.

El Supremo obliga a Telepizza a aplicar el convenio de hostelería de Bizkaia

Da la razón a la demanda presentada en 2022 por cinco trabajadores del sindicato ELA, a los que reconoce jornadas más bajas y 10.000 euros más en sus salarios anuales

Sergio Llamas

Lunes, 6 de octubre 2025, 13:20

Sentencia histórica para los trabajadores vascos de la cadena Telepizza. El Tribunal Supremo ha dado la razón a los cinco trabajadores, delegados de ELA, que ... en 2022 demandaron a la empresa para reclamar la aplicación del Convenio de Hostelería de Bizkaia, en lugar del estatal que se les venía aplicando. Una modificación que les garantiza unas jornadas inferiores y unos salarios anuales que se incrementan, en el caso de los cinco empleados en cuestión, en más de 10.000 euros.

El Supremo obliga a Telepizza a aplicar el convenio de hostelería de Bizkaia