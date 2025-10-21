«En las 'startups', las farmacéuticas buscamos la tecnología más puntera» «Nunca es pronto para contactar con las grandes empresas del sector y saber qué necesitan», recomiendan las expertas en innovación sanitaria en la mesa redonda 'Del laboratorio al mercado: la revolución de la salud'

I. Bernal Martes, 21 de octubre 2025, 15:41

La investigación sanitaria genera en Euskadi cerca de mil millones de facturación anual y 5.000 empleos cualificados, unos datos «espectaculares para un sector que hace quince años prácticamente ni existía, pero que hoy empieza a despertar incluso el interés de empresas que históricamente se han dedicado a actividades más tradicionales y que ahora quieren diversificar», ha explicado esta mañana María Ribate, responsable de Internacionalización y Estrategia en el Basque Health Cluster, asociación que engloba a las empresas de biociencias y la salud que «nació en 2010 con tan sólo catorce integrantes y hoy suma 140 de las 300 que desarrollan alguna actividad relacionada con la innovación en salud en el País Vasco».

Tras esa «espectacular evolución» hay muchas pymes y micropymes, como las que cada año presentan sus proyectos en B-Venture, peleando por llevar sus innovaciones al mercado. Un durísimo camino que nunca pueden completar en solitario. Antes o después, ya sea comprando la propia empresa o sólo una de sus investigaciones, es necesaria la intervención de una gran farmacéutica, razón por la que Paula Olazábal, socia de la gestora donostiarra especializada en ciencia Ysios Capital, ha subrayado «nunca es demasiado pronto para contactar con ellas y ver qué necesitan, qué buscan, porque es clave contar con un inversor especializado. Desarrollar cualquier fármaco o tecnología puede suponer entre diez y trece años y cientos de millones de euros, y eso no lo entiende cualquier inversor, así que cuando busquéis uno acudid directamente a las farmacéuticas», ha insistido.

«Cada una tiene unas áreas terapéuticas de interés y busca cuáles son las tecnologías más punteras que se están desarrollando en ellas y quiénes las están trabajando en ellas. Ese trabajo tan anterior al mercado sólo es posible en una 'startup' porque pueden arriesgar más, pero las grandes somos cada vez más colaborativas porque nos interesa estar con ellas desde el principio. Nos interesa, además, tener contacto con empresas que tienen sus investigaciones en diferentes estadios porque este es un sector de mucho riesgo. Así que no hay una receta única, a cada una se le ayuda según sus circunstancias. Así que si me preguntas qué buscamos a la hora de invertir en una 'startup', te diría que lo buscamos todo», ha corroborado Isabel Nájera, responsable de la estrategia de investigación científica en Faes Farma.

«Nosotros cuando detectamos una necesidad de los pacientes o del sistema sanitario, pero no encontramos a alguien que esté trabajando para cubrirla lo que hacemos es lanzar una convocatoria abierta. Hace dos años, por ejemplo, lanzamos una para detectar tecnologías que pudieran ayudar al diagnóstico precoz de la enfermedad renal crónica y hoy estamos ayudando a esa 'startup' a validad su producto. El tipo de colaboración que vamos a ofrecer va a depender del grado de madurez que tenga la empresa, que puede estar en una fase muy inicial o contar ya con el marcador CE. Lo importante es que aporte soluciones a problemas reales y esté alineada con nuestras investigaciones estratégicas», añadió Blanca Boix, responsable de la estrategia del 'hub' de innovación de AstraZeneca en España.