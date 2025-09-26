Sindicatos vascos convocan un paro parcial el 15 de octubre por Palestina

Los sindicatos LAB, CC OO de Euskadi, Steilas, Solidari, Etxalde e Hiru han anunciado este viernes la convocatoria para el próximo 15 de octubre de ... un paro general que se desarrollará en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como en Navarra, en solidaridad con el pueblo palestino. La iniciativa, que sigue abierta a todos los sindicatos que se quieran sumar, pretende denunciar el genocidio y los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Gaza, al tiempo que se exige a la patronal y a las instituciones -tanto propias como internacionales- que se suspenda toda relación comercial con Israel. «No se puede seguir haciendo negocio a costa de un genocidio», han reivindicado.

Esta movilización convocada en Euskadi y Navarra coincide en fecha con el paro parcial anunciado este jueves para toda España, por CC OO y UGT, con el objetivo de reclamar el fin del genocidio en Gaza. Según han detallado las centrales, será cada asamblea la que acuerde en los próximos días cuáles serán sus movilizaciones.

Según han trasladado tanto LAB como CC OO de Euskadi, la iniciativa organizada en el País Vasco supondrá una jornada de lucha, movilización y asambleas de trabajadores que quiere trasladar la solidaridad de la clase trabajadora. Además quieren denunciar «la continua colonización del territorio palestino en Cisjordania» y las «graves consecuencias en las condiciones de trabajo y de vida». La protesta quiere impulsar un fin inmediato de la invasión y una «resolución integral» que acabe con la ocupación en el territorio y que «garantice el derecho del pueblo palestino a vivir en libertad».

A la espera de detalles

Entre los compromisos manifestados por los convocantes se incluye también la demanda de suspender «en su totalidad» el Acuerdo de Asociación Unión Europea-Israel. Se trata en todo caso de una propuesta que se mantiene abierta a incluír más sindicatos -como ELA y UGT Euskadi, que todavía no aparecen como firmantes- y sobre cuyos detalles ofrecerán más información la próxima semana.