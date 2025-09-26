El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Laporte podrá jugar la Champions desde ya con el Athletic por la baja de Prados

Sindicatos vascos convocan un paro parcial el 15 de octubre por Palestina

LAB y CC OO anuncian una jornada de movilizaciones para todos los sectores, en la misma fecha que a nivel nacional

Sergio Llamas

Viernes, 26 de septiembre 2025, 16:43

Los sindicatos LAB, CC OO de Euskadi, Steilas, Solidari, Etxalde e Hiru han anunciado este viernes la convocatoria para el próximo 15 de octubre de ... un paro general que se desarrollará en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, así como en Navarra, en solidaridad con el pueblo palestino. La iniciativa, que sigue abierta a todos los sindicatos que se quieran sumar, pretende denunciar el genocidio y los crímenes contra la humanidad que se están cometiendo en Gaza, al tiempo que se exige a la patronal y a las instituciones -tanto propias como internacionales- que se suspenda toda relación comercial con Israel. «No se puede seguir haciendo negocio a costa de un genocidio», han reivindicado.

