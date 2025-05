Sánchez quiere que el IVA de los pisos turísticos suba del 10% al 21%

El Gobierno central mueve ficha para sacar adelante el paquete fiscal en materia de vivienda anunciado a principios de año por el presidente Pedro Sánchez ... y atascado hasta ahora a la espera de su tramitación parlamentaria. Una propuesta que busca solventar el problema para acceder a un piso y que señala a los alojamientos turísticos y a los que permanecen vacíos como unos de los principales responsables.

De las diferentes medidas que recoge la proposición de ley registrada ayer en el Congreso, solo una afecta a Euskadi que, debido a su régimen de Concierto Económico, cuenta con su propia fiscalidad. Se trata del aumento del IVA de los pisos turísticos hasta el 21% desde el 10% actual. Un gravamen que persigue equiparar estos pisos con cualquier actividad mercantil. Se deja de aplicar, por lo tanto, el tipo reducido que disfrutan turismo y hostelería en España.

Otra de las medidas más importante del paquete, sin efecto en el País Vasco, es la fórmula para limitar la compra por parte de extranjeros no residentes, factor al que el Ejecutivo achaca parte de la explosiva subida de precios de los últimos tiempos. La idea era doblar la carga fiscal de estos compradores. Pero como el impuesto de transmisión de patrimonio recae en las comunidades autónomas -muchas gobernadas por el PP- se ha optado por crear una nueva figura, el denominado 'Impuesto Complementario Estatal a la Transmisión de Bienes Inmuebles a no Residentes en la UE', que no estará cedido a las comunidades autónomas.

Esta iniciativa, incluso antes de ser concretada, generó una fuerte polémica en los medios internacionales, especialmente los británicos, cuya población presenta una fuerte actividad inmobiliaria en nuestro país, con un 8,7% de las compraventas totales de extranjeros el pasado año.

Para movilizar las viviendas vacías, el PSOE se fija en el IRPF con cambios que tampoco afectarán a Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, pero que sí introducen una serie de factores que mejoran mucho el trato fiscal en comparación con Euskadi.

Mejores incentivos al alquiler

Así, la propuesta del primer partido del Gobierno de España plantea llegar hasta una bonificación del 100% en el impuesto de la renta por los ingresos del propietario que pone el piso en alquiler. Una exención a la que se podrá acceder cuando el contrato de arrendamiento fije una renta mensual que esté por debajo de los umbrales establecidos por el Ministerio de Vivienda, que todavía deben definirse. Si se trata de una renovación de contrato con una bajada del 5% y a un menor de 35 años, la bonificación podría ser del 95%. Son propuestas mucho más ambiciosas que el tope del 50% que ofrecen las diputaciones tras la reforma fiscal para las zonas tensionadas.

La proposición de ley defiende también endurecer la tributación sobre los pisos vacíos, que ahora oscila entre el 1,1% y el 2%.