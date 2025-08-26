Las pymes vascas, en el top 10 europeo de digitalización, aunque solo el 13% usa IA

Pese a los avances registrados en la digitalización de la economía vasca, el último informe 'Economía y sociedad digitales del País Vasco 2024' elaborado por ... Orkestra sitúa la transformación digital de las empresas, y muy especialmente de las pymes, como uno de los desafíos más importantes para el futuro inmediato del tejido productivo.

No obstante, los indicadores generales muestran que Euskadi supera la media europea en la mayoría de parámetros digitales y se sitúa en la novena posición del ránking europeo en transformación digital, aunque la integración de tecnologías avanzadas (inteligencia artificial, analítica de datos...) en la actividad empresarial sigue siendo limitada tanto en nuestra comunidad como en prácticamente todos los países del Viejo Continente.

Según el informe, un 61,9% de las pymes vascas acredita al menos un nivel básico de intensidad digital, un dato positivo y superior a la media europea (57,7%), pero que queda lejos del objetivo comunitario para 2030, marcado en el 90%. En esta variable, Euskadi se sitúa en la novena posición entre el conjunto de países europeos, que lidera Finlandia.

La mayoría de compañías incorpora herramientas digitales básicas, como el intercambio electrónico de información –donde Euskadi se sitúa en la segunda posición del podio, solo por detrás de Dinamarca– o el uso de redes sociales, pero el salto hacia tecnologías más sofisticadas —analítica de datos, nube, IA— es moderado: solo un 40,8% emplea analítica de datos y apenas un 12,9% utiliza IA. Estos niveles, aunque por encima de la media de la UE, no alcanzan las metas ni explotan todo el potencial de la digitalización. El informe subraya que las pymes vascas muestran debilidades notables en la venta electrónica: solo el 13,9% realiza comercio online y el volumen de facturación digital (9,1%) sigue siendo menor que la media europea.

El 83% de los indicadores de transformación digital presentan un alza respecto al año anterior

Conviene resaltar que las pequeñas y medianas empresas representan el 99,85% de las empresas constituidas en Euskadi, que cerró 2024 con 57.584 compañías. En términos comparativos, el País Vasco presenta un tamaño medio empresarial superior al español (6,03 empleados por empresa frente a 4,7 en España) y ligeramente mayor que el europeo (5,7 empleados).

Orkestra elabora este estudio desde 2017 para contribuir a la monitorización, análisis y mejora de políticas alrededor de la transformación digital. En su última edición se reafirma la firmeza del territorio en cuanto al estado de su digitalización, con el 74% de los indicadores analizados entre las diez primeras posiciones del ranking europeo, de los cuales diez, entre las cinco primeras. En la comparativa con el año anterior, la tendencia es positiva (el 83% de los indicadores ha crecido).