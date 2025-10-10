El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Puerto de Bilbao suma una nueva línea con Polonia

El servicio ofrecido por Finnlines ofrecerá una conexión semanal por el norte de Europa para atraer mercancía que va por carretera

Sergio Llamas

Viernes, 10 de octubre 2025, 16:05

El Puerto de Bilbao suma una nueva línea de mercancías ro-ro (dirigida al transporte de camiones con sus cargas) que enlazará las instalaciones vascas ... con la ciudad polaca de Gdynia. La compañía naviera finlandesa Finnlines ha presentado este viernes la nueva conexión, que tendrá una frecuencia semanal con salidas los sábados desde Euskadi y que estará representada en las instalaciones portuarias por Consignaciones Toro y Betolaza.

