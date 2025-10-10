El Puerto de Bilbao suma una nueva línea con Polonia

El Puerto de Bilbao suma una nueva línea de mercancías ro-ro (dirigida al transporte de camiones con sus cargas) que enlazará las instalaciones vascas ... con la ciudad polaca de Gdynia. La compañía naviera finlandesa Finnlines ha presentado este viernes la nueva conexión, que tendrá una frecuencia semanal con salidas los sábados desde Euskadi y que estará representada en las instalaciones portuarias por Consignaciones Toro y Betolaza.

El gerente de la línea de Finnlines, Blasco Majorana, ha destacado durante la presentación que este nuevo servicio vendrá a reforzar «las conexiones entre el norte y el oeste de Europa», lo que ayudará a abrir «nuevas oportunidades para el transporte de mercancías más eficiente y sostenible». «Constituye una alternatia intermodal rentable y práctica frente al transporte por carretera para las mercancías con origen o destino en Polonia hacia o desde Bélgica, Francia, Reino Unido, España y Finlandia», ha detallado.

El responsable de las líneas del Mar del Norte y España de Finnlines, ha añadido que el servicio posibilitará la conexión directa de Polonia con la red global del Grupo Grimaldi, abriendo enlaces también a Extremo Oriente, Oriente Medio, Mediterráneo, África Occidental, Sudamérica y la costa este de los Estados Unidos. Una apertura con la que Finnlines quiere «reafirmar su compromiso con el desarrollo de soluciones sostenibles, el impulso a la innovación y la prestación de servicios logísticos fiables».

Reducir las emisiones

En el acto de presentación también han participado el presidente de la Autoridad Portuaria de Bilbao, Ivan Jiménez Aira; la embajadora de la República de Polonia en España, Monika Krzepkowska; y el director general de Consignaciones Toro y Betolaza, Gorka Zabala. Este último ha detallado que la nueva línea supondrá «un paso de gran relevancia para la cadena logística europea». «El nuevo servicio que presentamos ahora hace patente y realza el valor de los buques de última generación híbridos de la clase Finneco, capaces de reducir las emisiones de CO2 hasta en un 90% transportando con eficiencia carga rodada y de proyecto, contenedores, vehículos y una amplia tipología adicional de mercancía», ha añadido. Zabala ha manifestado el compromiso de Toro y Betolaza en este ámbito invirtiendo en equipos de última generación y alcanzando certificaciones internacionales tanto en sostenibilidad como en proyectos de innovación energética.

La conexión ro-ro acarreará también nuevas oportunidades para las empresas vascas en el mercado centroeuropeo. Ivan Jiménez, que fue nombrado presidente de la Autoridad Portuaria el pasado mes de julio dando el relevo a Ricardo Barkala, ha destacado que supondrá «una alternativa ágil y eficiente para atraer mercancía que va por carretera» y «permitirá al mismo tiempo a los operadores diversificar sus rutas». «Con esta apuesta refuerzan el papel del Puerto de Bilbao como referente en los mercados atlánticos, ofreciendo soluciones integradas a las empresas que operan en el eje España-Europa del Este», ha agregado.