El Puerto de Bilbao destinará 18 millones a impulsar su transformación digital

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha presentado este miércoles su Plan de Transformación Digital 2025-2030, una hoja de ruta estratégica que prevé una inversión ... de 18,1 millones de euros destinada a adaptar la infraestructura portuaria a los retos de un entorno cada vez más cambiante y competitivo.

El plan tiene como objetivo modernizar en profundidad la infraestructura tecnológica del puerto, reforzar la seguridad –especialmente en el ámbito de la ciberseguridad–, potenciar la eficiencia de las operaciones y mejorar la competitividad de todo el ecosistema logístico, en línea con las tendencias globales del sector portuario y las nuevas exigencias del comercio internacional.

El plan está estructurado en un total de 25 proyectos, de los que 17 han sido calificados como estratégicos por su impacto directo en la actividad portuaria. Estas iniciativas se agrupan en seis grandes áreas de actuación: infraestructura y conectividad, automatización e inteligencia artificial, seguridad. puesto de trabajo digital, sistemas de información y logística y transporte.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Iván Jiménez, ha insistido en que la transformación digital no persigue la sustitución de empleo, sino dotar a los equipos de mejores herramientas tecnológicas, automatizar procesos clave y elevar el nivel de madurez digital del puerto, en un momento en el que Europa reivindica la necesidad de impulsar una autonomía energética. «Nuestro objetivo es situar al Puerto de Bilbao –el gran termómetro de la economía vasca– en la vanguardia digital del Arco Atlántico», ha reparado.

La Autoridad Portuaria enmarca esta inversión en una tendencia global de digitalización del sector portuario, impulsada por tecnologías como el internet de las cosas, el 5G, la automatización, la inteligencia artificial, los gemelos digitales o los sistemas avanzados de trazabilidad. Es por ello que pondrá en marcha iniciativas como un refuerzo de la red, nuevos sistemas de IA o sistemas avanzados de trazabilidad. La ejecución del plan permitirá, entre otros aspectos, reducir tiempos y costes operativos optimizar la planificación logística, al tiempo que se refuerza la ciberseguridad y se avanza en sostenibilidad mediante el uso de tecnologías más eficientes. Todo ello, aseguran, redundará en una oferta de servicios más ágiles y digitales para empresas, operadores y navieras.