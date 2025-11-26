El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Osakidetza ampliará en 2.160 puestos más su plantilla fija
Contenedores para la exportación de productos almacenados en el Puerto de Bilbao Manu Cecilio

El Puerto de Bilbao destinará 18 millones a impulsar su transformación digital

La inversión se repartirá hasta 2030 en proyectos de automatización, ciberseguridad y mejora de los servicios logísticos

Félix Montero

Félix Montero

Getxo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:18

Comenta

La Autoridad Portuaria de Bilbao ha presentado este miércoles su Plan de Transformación Digital 2025-2030, una hoja de ruta estratégica que prevé una inversión ... de 18,1 millones de euros destinada a adaptar la infraestructura portuaria a los retos de un entorno cada vez más cambiante y competitivo.

