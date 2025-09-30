Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva

La segunda fase de la liberalización de la alta velocidad coge ritmo. Este mismo martes el Ministerio de Transportes a través de Adif ha desbloqueado ... el proceso al enviar la documentación a los operadores (Renfe, Iryo y Ouigo) para que las compañías después realicen observaciones que se esperan a lo largo de 2026 y se publique oficialmente el detalle para quienes quieran optar a circular por los ejes Madrid-Galicia, Madrid-Asturias/Cantabria y Madrid-Cádiz/Huelva. El proceso, que comenzó en 2023, podría prolongarse hasta 2028.

El documento recogerá las características del entramado ferroviario, el calendario definitivo y las reglas para la segunda fase de la liberalización, según adelantó Cinco Días y confirman fuentes del gestor ferroviario a este periódico. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será quien se encargue de supervisar el proceso.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha dado el pistoletazo de salida al proceso, pero la apertura a la competencia de la alta velocidad no implica necesariamente que vayan a operar en estos corredores. Sobre todo hay problemas en la ruta a Galicia, Cantabria y Asturias, ya que las vías de tipo ancho ibérico dificultan que haya competidores a Renfe.

Adif prevé que estos corredores sumarán 72 servicios diarios con la llegada de la competencia y ha trasladado a los operadores que su oferta máxima será de 32 franjas horarias para circular (denominados 'surcos') diariamente en el eje Madrid-Galicia, otros 24 surcos en Madrid-Asturias/Cantabria y otros 16 en Madrid-Cádiz/Huelva. Tanto Ouigo como Iryo se han mostrado interesados en la segunda fase de la liberalización, aunque dependerá de los detalles finales. También lo hizo la empresa andaluza EcoRail, que no pudo entrar en la segunda fase de la liberalización que se puso en marcha con la entrada de Ouigo en el trayecto Madrid-Barcelona en mayo de 2021.

Los precios se desploman

Hay mucha expectación respecto a la llegada de los competidores de alta velocidad a estos corredores donde ahora solo opera Renfe, ya que ha quedado demostrado que Iryo y Ouigo han presionado a la baja los precios, además de incrementar el número de viajeros. Los datos de la CNMC de este mismo martes reflejan que la red de alta velocidad ha registrado 12 millones de pasajeros en el segundo trimestre (abril a junio), un 15% más que hace un año, sobre todo por la incorporación de los dos competidores a la ruta Madrid-Andalucía, que ha disparado los viajeros por una mayor oferta y una reducción de los precios.

En concreto, el trayecto Madrid-Sevilla aumentó el número de pasajeros un 22% en el segundo trimestre, al tiempo que redujo sus tarifas una media del 9% respecto a hace un año, según los datos de la CNMC. Lo mismo ocurrió con el Madrid-Málaga/Granada, que sumó un 14% más de viajeros, con una reducción de los precios del 1%. El trayecto Madrid-Alicante sumó un 21% de pasajeros y abarató sus tarifas un 9% en este periodo, mientras que el Madrid-Valencia creció un 7% en viajeros y redujo un 8% los precios.

Llama la atención que incluso en el trayecto Madrid-Barcelona, el más demandado, donde los billetes se han encarecido un 15% respecto al año pasado, los viajeros han rozado los cuatro millones en esos tres meses, un 2% más y el máximo registrado históricamente.

El billete medio en el trayecto Madrid-Barcelona cuesta 63 euros; el precio del Madrid-Sevilla se situó en 49 euros; el del Madrid-Málaga, en 47 euros; el del Madrid-Alicante, en 36 euros; y el del Madrid-Valencia, en 29 euros.