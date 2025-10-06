El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Los bienes intermedios, que se utilizan para producir otros productos, se han reducido un 4,6% en el último año. Jordi Alemany

La producción industrial vasca sufre la mayor caída de toda España

El índice se ha reducido en agosto un 7,9% anual, empujada por la energía y los bienes de consumo duradero, frente al 0,4 que sube en toda España

Sergio Llamas

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:01

Las caídas sufridas en la producción energética y en la fabricación de bienes duraderos, como electrodomésticos, muebles o vehículos, han pasado factura a la industria ... vasca. Según recoge el Índice General de Producción Industrial (IPI) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), éste cayó en agosto un 7,9% en el territorio, el mayor descenso de toda España que subió de media un 0,4.

