La producción industrial vasca sufre la mayor caída de toda España

Las caídas sufridas en la producción energética y en la fabricación de bienes duraderos, como electrodomésticos, muebles o vehículos, han pasado factura a la industria ... vasca. Según recoge el Índice General de Producción Industrial (IPI) publicado este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), éste cayó en agosto un 7,9% en el territorio, el mayor descenso de toda España que subió de media un 0,4.

La producción energética registra la mayor bajada en el País Vasco. El sector ha caído un 15,1% en el último año, fruto también de un ejercicio en el que se ha acometido una parada técnica en la refinería de Petronor para revisar y acometer mejoras en la planta de Muskiz. Le sigue la fabricación de bienes duraderos, que se han reducido un 14,1%, en una coyuntura marcada por la anticipación de pedidos antes de la entrada en vigor de los aranceles.

En todo caso, las caídas son generalizadas. En Euskadi sólo ha subido en el último año la producción de bienes de consumo no duradero, como alimentos, bebidas o productos de higiene, que crecen un 0,3%. Bajan en todo caso un 11,6% los bienes de equipo que incluyen la maquinaria, herramientas, vehículos industriales y equipos electrónicos, uno de los pilares de la industria vasca, y un 4,6% los intermedios, que agrupan los servicios y materiales empleados para fabricar otros bienes, un ámbito especialmente impacto por los gravámenes aplicados al acero -de un 50%-, y la metalurgia vasca, sobre la que el Gobierno autonómico ya ha manifestado su preocupación.

Caída acumulada

En lo que va de año Euskadi también encabeza la bajada de la producción industrial. Se ha reducido un 2,5% en los primeros ocho meses de 2025, seguido de cerca por Navarra (un 2,3%), mientras en toda España crece un 0,6% con Andalucía (que sube un 7,4%), y Asturias y Baleares (un 5,1%) en cabeza. Euskadi baja nuevamente impulsada por el sector energético (que se ha dejado un 8,6%) y la fabricación de bienes duraderos (caen un 10%).

El País Vasco es también la comunidad que más pierde en la evolución mensual, con un 40,9% en la comparativa entre julio y agosto, frente al 28,6% caído durante ese mes a nivel nacional.