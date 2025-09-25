El presidente de BBK, Xabier Sagredo, entra en el consejo de Tubacex

El consejo de administración de Tubacex ha acordado el nombramiento de Xabier Sagredo como miembro independiente del órgano de gobierno de la compañía cotizada especializada ... en la fabricación de tubos de acero inoxidable. El presidente de la fundación BBK entrará así al consejo de Tubacex en sustitución de Antón Pradera, que abandona el cargo por motivos personales.

Sagredo es presidente de la fundación bancaria dueña de más del 50% de Kutxabank desde 2013. El ejecutivo acumula así su segundo asiento en el órgano de gobierno de una cotizada, ya que en en 2016 entró en el consejo de Iberdrola, donde BBK cuenta con una relevante participación accionarial.

El nuevo consejero de Tubacex es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco especializado en el área financiera. Además de la gestión al frente de BBK, ha desempeñado diferentes cargos de responsablidad en entidades financieras como Ipar Kutxa, luego integrada en Laboral Kutxa, fue director general de Transitia y consejero de la Autoridad Portuaria de Bilbao.

Momento estratégico

Tubacex se encuentra en un momento estratégico decisivo tras dar entrada al fondo soberano de Abu Dabi como socio al 49% en el negocio de OTCG. Se trata de la actividad de fabricación de tubos destinados a la extracción de petróleo y gas. Una actividad que prevé un gran dinamismo en los próximos años en la zona de Oriente Medio. Un ejemplo es la firma de Tubacex de un contrato con la petrolera del emirato, Adnoc, por valor de mil millones, el más alto de su historia.

En el primer semestre de este año, la compañía ha alumbrado un fuerte aumento de los beneficios del 140%, hasta los 15,9 millones. La empresa alavesa ha cosechado estos buenos datos a pesar de un descenso de las ventas del 9,2% con 361 millones. El aumento de las ganancias se ha apoyado en gran medida en esa apuesta por Oriente Medio y en la venta de su patente de rosca (Sentinel Prime) para tubos sin soldadura que se emplean en extracción de petróleo y gas. Supondrá para Tubacex un ingreso de 50 millones en cinco años y abrir un mercado nuevo en el que el consejero delegado, Josu Imaz, tiene grandes esperanzas.

La cartera de pedidos de la cotizada vasca sigue en 1.400 millones, la mitad son para extracciones de gas y pétroleo, mientras que el 29% son para el sector industrial, donde más se está notando la debilidad de la demanda, principalmente en Alemania. El crecimiento se está concentrando en los nuevos negocios, que representan el 17%, gracias a la pujanza de mercados como el aeroespacial, el de defensa y los semiconductores. El energético, con un 6%, está creciendo también gracias al crecimiento de la apuesta por la energía nuclear de muchos países.