Xabier Sagredo Jesús Andrade

El presidente de BBK, Xabier Sagredo, entra en el consejo de Tubacex

La tubera acuerda el nombramiento del responsable de la fundación bancaria que ocupa también un puesto en el órgano de gobierno de otra cotizada, Iberdrola

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 25 de septiembre 2025, 19:09

El consejo de administración de Tubacex ha acordado el nombramiento de Xabier Sagredo como miembro independiente del órgano de gobierno de la compañía cotizada especializada ... en la fabricación de tubos de acero inoxidable. El presidente de la fundación BBK entrará así al consejo de Tubacex en sustitución de Antón Pradera, que abandona el cargo por motivos personales.

