La predicción de Gonzalo Bernardos sobre el futuro de Estados Unidos por los aranceles de Trump

Silvia Osorio Viernes, 4 de abril 2025, 08:52 Comenta Compartir

Los históricos y polémicos aranceles de Donald Trump han generado una enorme inquietud entre sus socios comerciales. El recargo a la Unión Europea asciende a un gravamen del 20% a todas sus exportaciones, que en el caso de la automoción se eleva al 25%, porcentajes que se elevan en el caso de países como China o Japón.

Este muro arancelario a los productos importados con el que el presidente de Estados Unidos ha declarado una guerra comercial al mundo busca «hacer a América rica de nuevo», tal y como señaló este jueves en su 'show' -en realidad, rueda de prensa- en la Casa Blanca. Sin embargo, el economista Gonzalo Bernardos ha advertido sobre el futuro económico que le espera a Estados Unidos por poner en marcha esta política que supone un castigo al comercio global.

«Esta estrategia va a hacer pasar a Estados Unidos sus peores años económicos», pronosticó el conocido analista en 'Más Vale Tarde', en La Sexta. «Trump ganó las elecciones y expuso su política económica. Los mercados financieros lo suspendieron y lo llevaron a un 4. Hoy le han puesto un 0. Los lobby cercanos al partido republicano están haciendo su agosto en abril. Les están contratando muchísimas empresas. Quieren influir mucho para cambiar la política de Donald Trump», señaló.

Bernardos auguró un futuro similar al de Liz Truss, efímera primera ministra británica, para Trump, si no recula: «Las represalias que van a hacer China y Europa van a ser fatales para la economía norteamericana. A Donald Trump se le está poniendo cara de Liz Truss, la primera ministra más breve del siglo XXI en el Reino Unido. Porque en un entorno de excesivo déficit público e inflación, bajó los impuestos. Le suspendieron y desapareció».

«Esto no quedará así»

De hecho, cree que Trump acabará retirando los aranceles. «Ojo que esto no queda así. Pronto vamos a ver recular a Donald Trump o veremos convertir Estados Unidos en un polvorín empresarial. Sí, Estados Unidos va camino de la recesión. Así lo han dicho los mercados financieros. Pero España no, solo afecta el 0,11% del PIB. En la Cámara del Comercio, 0,27% No tenemos que alarmarnos excesivamente. En Estados Unidos sí, les viene lo peor de lo peor que han visto en muchísimos años porque es un barco que no tiene patrón y está tratando de navegar en contra del viento», zanjó.