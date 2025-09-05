El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Dos mujeres observan el escaparate de una inmobiliaria Maika Salguer

El precio de la vivienda se encarece otro 12,4% en Euskadi y supera los registros de la burbuja inmobiliaria

El coste de los inmuebles firma la mayor escalada en un año y el sector advierte que «no tiene visos de contenerse»

Félix Montero

Félix Montero

Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:56

El encarecimiento del mercado residencial en Euskadi parece imparable. Desde hace un año, los inmuebles acumulan incrementos por encima del 10%, niveles incluso superiores a ... los registrados en los meses previos al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman la tendencia: el precio de los pisos libres se disparó un 12,4% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2024, el mismo avance que se había anotado ya en los tres primeros meses.

