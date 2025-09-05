El precio de la vivienda se encarece otro 12,4% en Euskadi y supera los registros de la burbuja inmobiliaria El coste de los inmuebles firma la mayor escalada en un año y el sector advierte que «no tiene visos de contenerse»

Félix Montero Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:56 | Actualizado 11:12h. Comenta Compartir

El encarecimiento del mercado residencial en Euskadi parece imparable. Desde hace un año, los inmuebles acumulan incrementos por encima del 10%, niveles incluso superiores a ... los registrados en los meses previos al estallido de la burbuja inmobiliaria de 2007. Los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) confirman la tendencia: el precio de los pisos libres se disparó un 12,4% en el segundo trimestre del año respecto al mismo periodo de 2024, el mismo avance que se había anotado ya en los tres primeros meses.

El balance publicado por el INE refleja que el mercado inmobiliario vasco encadena seis trimestres de subida ininterrumpida, en la misma línea que a nivel estatal, donde el encarecimiento es de un 12,7% de media, el mayor registro desde que en 2008 estallara una burbuja inmobiliaria que dejó miles de promociones a medio construir, arrastró al sistema financiero, disparó la morosidad hipotecaria y abrió la puerta a una de las crisis económicas más graves de las últimas décadas. El aumento, además, no tiene visos de contenerse. Lo viene advirtiendo desde hace tiempo la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia, que en su último informe ya puso sobre la mesa que «si no hay cambios» y la «actividad del sector se mantiene en niveles actuales» los preciosn (el metro cuadrado de la obra nueva ya está por encima de los 4.000 euros) seguirán 'in crescendo'. Noticia relacionada El precio de la vivienda de segunda mano rompe su propio techo y se dispara a niveles de la burbuja En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO ON+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

