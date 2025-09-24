El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los pensionistas ya se movilizaron este pasado sábado en las tres capitales vascas. Igor Martín

El Parlamento vasco debatirá este jueves igualar las pensiones más bajas al SMI

El Gobierno autonómico ya manifestó su oposición a tramitar la ILP al afirmar que ya están cubiertas por una RGI que asegura unas rentas mínimas dignas

Sergio Llamas

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 19:11

La petición de crear un complemento que equipare las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional –un SMI fijado en 14 pagas anuales de 1. ... 184 euros–, abrirá este jueves el pleno ordinario que se celebra en el Parlamento vasco. Será, eso sí, una sesión de debate para la que el Gobierno vasco ya ha manifestado su postura: comparte los objetivos pero no el camino, y recuerda que Euskadi ya dispone de un modelo propio de garantía de ingresos que asegura una renta mínima digna. Una tesitura que llevaría a PNV y PSE a votar en contra de tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los pensionistas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Si no me la chupas antes de las reuniones no soy nadie»
  2. 2 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  3. 3

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  6. 6 El SEPE no permitirá computar las rentas de la unidad familiar para conceder el subsidio de mayores de 52 años
  7. 7 Los mejores y peores bollos de mantequilla de Bilbao, según el crítico gastronómico Mikel Iturriaga
  8. 8

    Trump arremete contra la ONU por su «ineficacia» y cierra filas con Israel
  9. 9 Así cazó al sospechoso de abusar de su hija de 17 años en un tren de Málaga: «Se me pasó de todo por la cabeza»
  10. 10

    Adiós a la antidiva del cine italiano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El Parlamento vasco debatirá este jueves igualar las pensiones más bajas al SMI

El Parlamento vasco debatirá este jueves igualar las pensiones más bajas al SMI