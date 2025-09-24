El Parlamento vasco debatirá este jueves igualar las pensiones más bajas al SMI

La petición de crear un complemento que equipare las pensiones más bajas al salario mínimo interprofesional –un SMI fijado en 14 pagas anuales de 1. ... 184 euros–, abrirá este jueves el pleno ordinario que se celebra en el Parlamento vasco. Será, eso sí, una sesión de debate para la que el Gobierno vasco ya ha manifestado su postura: comparte los objetivos pero no el camino, y recuerda que Euskadi ya dispone de un modelo propio de garantía de ingresos que asegura una renta mínima digna. Una tesitura que llevaría a PNV y PSE a votar en contra de tramitar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por los pensionistas.

El colectivo, que reunió más de 145.000 firmas para llevar su propuesta al legislativo vasco, devolverá también este jueves el debate a las calles. Mientras se celebra el pleno, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) se manifestará en Vitoria en defensa de una propuesta que ya cuenta con el apoyo de grupos como EH Bildu. Su parlamentaria, Nerea Kortajarena, ha calificado este miércoles el pleno de «histórico por el nivel de adhesión» logrado por los pensionistas.

Kortajarena también ha advertido de que «desde el punto de vista democrático», sería muy grave despejar la iniciativa con un informe jurídico-político, en alusión al documento que el Gobierno vasco avanzó al movimiento de pensionistas y que estos recordaron que no era, en todo caso, vinculante. «Mañana no se decide sobre la fórmula que los pensionistas han planteado para garantizar pensiones dignas, sino si damos cauce o no a ese debate que es necesario y pertinente», ha reivindicado.

ELA y LAB

Y los apoyos a la iniciativa no se limitan a los grupos políticos. También los sindicatos ELA y LAB manifestaron su adhesión a la propuesta que podría beneficiar a más de 90.000 pensionistas, de los cuales dos terceras partes son mujeres. Sus secretarios generales, Mitxel Lakuntza y Garbiñe Aranburu, defendieron la semana pasada la necesidad de reforzar unas pensiones que mantienen a miles de personas con unos ingresos de entre 600 y 700 euros.

Para ambos sindicatos, además, el debate vivido ahora será un anticipo del que esperan trasladar próximamente al Parlamento vasco, cuando éste deba afrontar la ILP presentada por ambas formaciones, y que pide que el SMI para Euskadi se fije en el territorio. El grupo quiere abrir un camino que traslade la petición al Congreso, que fuerce al Gobierno central a abrir la puerta para que cada territorio establezca un suelo para sus salarios más bajos.