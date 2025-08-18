El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente Más de dos kilómetros de retenciones en el Txorierri por un accidente en Sondika sentido Bilbao
Las políticas proteccionistas de EE UU están lastrando las exportaciones vascas. Manu Cecilio

Mercedes amortigua la caída de las exportaciones vascas en junio al 1,4%

Euskadi cierra un primer semestre especialmente turbulento por los aranceles con una caída acumulada del 0,7% en los bienes exportados al exterior

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:00

Euskadi cerró el primer semestre del año con un descenso del 0,7% en sus exportaciones hasta llegar así a los 15.717 millones, 110 ... menos que en el mismo periodo del año pasado. Una reducción que, si bien no es demasiado sangrante, evidencia que los seis primeros meses del año se han caracterizado por la convulsa coyuntura de los mercados internacionales a raíz de la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump tras su vuelta a la Casa Blanca. En el caso concreto de junio, la suma de los bienes vascos exportados al extranjero cayeron un 1,4% hasta los 2.732 millones, según constatan los datos publicados este lunes por el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística.

