Mercedes amortigua la caída de las exportaciones vascas en junio al 1,4%

Euskadi cerró el primer semestre del año con un descenso del 0,7% en sus exportaciones hasta llegar así a los 15.717 millones, 110 ... menos que en el mismo periodo del año pasado. Una reducción que, si bien no es demasiado sangrante, evidencia que los seis primeros meses del año se han caracterizado por la convulsa coyuntura de los mercados internacionales a raíz de la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump tras su vuelta a la Casa Blanca. En el caso concreto de junio, la suma de los bienes vascos exportados al extranjero cayeron un 1,4% hasta los 2.732 millones, según constatan los datos publicados este lunes por el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística.

En el sexto mes del año, el empuje de Mercedes atenuó la caída de los bienes exportados al exterior, ya que las exportaciones de los turismos de menos de 10 personas y las de los vehículos de transporte de mercancías aumentaron un 19,2% respecto al año pasado, alcanzando un valor de 462,6 millones. En el acumulado del año, esta partida ha crecido un 22,3% hasta los 2.486 millones.

Un comportamiento positivo que no se replicó en el caso de los componentes de vehículos y de los neumáticos, que además de sufrir el embate de los aranceles (a partir del 1 de agosto se redujeron del 25% hasta el 15% tras el acuerdo alcanzado entre la UE y EE UU) se enfrentan a la crisis estructural del sector, inmerso en la complicada transición al modelo eléctrico o las exigencias medioambientales. En junio, las ventas de la industria de componentes, que en Euskadi cuenta con grandes empresas como Gestamp o CIE Automotive, disminuyeron un 9,3% hasta los 177 millones y en lo que va de año se reducen un 10,2% hasta los 1.073 millones. Mientras, la caída de los neumáticos fue del 45,1% en junio hasta los 43 millones y desde enero hasta junio acumula una reducción del 26,6% hasta los 421 millones.

La principal lectura es que los aranceles impuestos por Washington están impactando de manera directa a Euskadi, una región netamente exportadora y que está sufriendo de manera colateral el enfriamiento económico de potencias como Alemania y Francia y la caída de su demanda, agravada por los gravámenes. Hasta junio han sido los dos principales socios importando cada uno el 14,9% de los bienes vascos. La cuestión es que de los grandes aliados comerciales de Euskadi, solo el país germano ha aumentado sus pedidos en el primer semestre (2.344 millones, 50 millones más). En cambio, los pedidos de Francia han caído un 10,1% hasta los 2.342 millones.

Los efectos de los aranceles, como es lógico, han provocado una disminución en los pedidos desde EE UU, que es el cuarto país al que más se dirigen los productos vasco. Hasta junio, sus importaciones alcanzan los 943 millones, es decir, un 8,6% menos que en el mismo periodo de 2024.

Mazazo para la siderurgia y la energía

Los aranceles del 50% a los que se enfrenta el acero están suponen un duro revés para la industria vasca de siderurgia, que en los primeros seis meses del año han experimentado una caída en sus productos exportados. Sumando únicamente los perfiles de hierro y acero y los tubos, el valor de sus exportaciones alcanzan los 582 millones frente a los 602 del año pasado. Todo ello en un momento especialmente complejo para el sector por la amenaza que supone el 'dumping' proviniente de China, que está introduciendo productos de baja calidad pero a precios mucho más baratos.

Por su parte, la caída de los productos energéticos también ha sido más que notable. Desde enero hasta junio desde Euskadi se exportaron aceites refinados de petróleo por un valor conjunto de 569 millones, lo que supone una reducción del 23,4% frente a los 743 millones del ejercicio anterior.