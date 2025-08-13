El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Trabajadores de la planta de Mercedes en Vitoria.

Mercedes advierte del riesgo de colapso por el veto europeo a los motores de combustión en 2035

El CEO de la multinacional alemana, Ola Källenius, exige a Bruselas que revise este objetivo o «nos estrellaremos contra un muro»

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Miércoles, 13 de agosto 2025, 11:52

«Tenemos que hacer una revisión de la realidad. De lo contrario vamos de cabeza contra un muro». Esta es la dura advertencia que ha ... lanzado Ola Källenius, CEO de Mercedes Benz, en relación al riesgo de colapso de la industria automovilística europea si se mantiene el veto a la comercialización de motores de combustión a partir de 2035. Exige que se revise este objetivo y que se aborde la descarbonización con otro tipo de medidas y «desde una manera tecnológicamente neutral».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    GKS denuncia su exclusión de las txosnas de Aste Nagusia por «razones políticas»
  2. 2

    Preocupación entre los vecinos de Getxo tras los últimos episodios violentos: «Cada vez están más agresivos»
  3. 3

    Dos detenidos por herir de gravedad a un joven en Getxo en una pelea con destornilladores
  4. 4

    El jueves vuelve el calor tras una breve tregua que empezó con una tormenta
  5. 5

    El Balcón de la Lola reabre tras un mes cerrado por sanción
  6. 6 El ofertón de Roig a los socios del Villarreal para ver el partido contra el Barça en Miami
  7. 7 La aplaudida reflexión sobre los cuerpos en la playa de la nutricionista vasca Gabriela Uriarte
  8. 8

    Susto en las piscinas de El Fango: «Atendimos en el bar a 8 niños por calor y ataques de ansiedad»
  9. 9

    Los incendios desolan siete comunidades y provocan dos muertos y una docena de heridos
  10. 10

    Investigan a un influencer vasco por hacer acrobacias y lanzarse al agua desde el cargadero de Castro, que está en rehabilitación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mercedes advierte del riesgo de colapso por el veto europeo a los motores de combustión en 2035

Mercedes advierte del riesgo de colapso por el veto europeo a los motores de combustión en 2035