Mercedes advierte del riesgo de colapso por el veto europeo a los motores de combustión en 2035

«Tenemos que hacer una revisión de la realidad. De lo contrario vamos de cabeza contra un muro». Esta es la dura advertencia que ha ... lanzado Ola Källenius, CEO de Mercedes Benz, en relación al riesgo de colapso de la industria automovilística europea si se mantiene el veto a la comercialización de motores de combustión a partir de 2035. Exige que se revise este objetivo y que se aborde la descarbonización con otro tipo de medidas y «desde una manera tecnológicamente neutral».

Källenius ha realizado estas advertencias en una entrevista en el diario económico Handelsblatt en un momento de serias dificultades para la automoción europea por la transición al vehículo eléctrico, la feroz competencia china y los aranceles impuestos por la Administración de Donald Trump. De hecho, la multinacional alemana, cuya planta en Vitoria emplea a 5.000 trabajadores, ha sufrido un severo varapalo en sus cuentas según los datos del primer semestre. Sus beneficios se hundieron un 56% hasta los 2.688 millones de euros y su facturación cayó un 9% en el periodo.

El CEO de Mercedes Benz es también presidente de la Asociación Europea del Automóvil (ACEA) con lo que su voz tiene aún más peso en el sector. Lo que dice en la entrevista es que el objetivo de vetar los motores de combustión a partir de 2035 no es realista dado que el ritmo de electrificación es más lento de los esperado y, además, la industria europea está muy presionada por el dominio de China en el segmento de las baterías.

Källenius reclama a Bruselas que no fije una fecha límite para los motores de combustión y defiende que se fomente la transición hacia los vehículos eléctricos mediante precios más bajos de la electricidad en los puntos de recarga e incentivos fiscales. «No debemos perder de vista nuestra economía en el proceso de descarbonización», señala y advierte de que «si no se corrige el rumbo, Europa corre el riesgo de perder su fortaleza económica en la industria automotriz».

Mercedes ya ha hado un volantazo en su estrategia a la electrificación tras contrastar que el ritmo era mucho más lento al esperado. Pasó de establecer un ambicioso objetivo de fabricar únicamente coches eléctricos a partir de 2030 a anunciar que mantendrá los motores de combustión más allá de esa fecha. La compañía se ha tenido que rendir a la realidad y ahora exige que la UE también lo haga.