Las bolsas suben tras las elecciones europeas y el Ibex recupera los 9.200 puntos
CRISTINA VALLEJO Madrid Lunes, 27 mayo 2019

Los números verdes dominaron en los mercados del Viejo Continente. Ello, después de las elecciones al Parlamento Europeo, que tuvieron lugar ayer. Los populares y los socialistas perdieron la mayoría absoluta con que han contado de manera conjunta históricamente, pero los ultras tuvieron un peor resultado del esperado gracias a que liberales y verdes (ambos muy proeuropeos) lograron un excelente apoyo en los países del centro y del norte del continente. Los inversores se han quedado con esta primera lectura, pese a lo cual Reto Cueni, de Vontobel, comenta: «A medida que el Parlamento Europeo se fragmenta más, se complica la toma de decisiones y se complica el proceso de elección de cargos importantes, como la presidencia del BCE o de la Comisión de la UE.

Los mercados, normalmente, no suelen apreciar procesos laboriosos en la toma de este tipo de decisiones». Aunque Jörg de Vries-Hippen, de Allianz Global Investors, añade: «La incertidumbre política no ha desaparecido -2019 es un año abundante en elecciones nacionales- pero la toma de decisiones políticas de la UE no enfrenta los obstáculos que una insurgencia populista más grande hubiera creado».

Esas subidas en el Viejo Continente fueron, en general, discretas. Así, el Ibex-35 cerró la jornada con una subida del 0,46%, para dar un último cambio en los 9.216,4 puntos. Entre los más rentables, se colocó el PSI-20 de Lisboa, que se anotó un 0,86%. El Dax alemán ganó medio punto porcentual. El Cac 40 francés se anotó un 0,37%.

Siete acciones del Ibex-35, en negativo

Sólo siete valores del selectivo cerraron en rojo. Ninguno de ellos llegó a bajar ni un punto porcentual. Colonial fue el peor, con un descenso del 0,96%. Después se colocó Indra, con un recorte del 0,89%. Técnicas Reunidas, Cie Automotive, Merlin Properties, Amadeus y Viscofán completaron la lista de valores en negativo.

En verde, Ence encabezó los ascensos, con una subida del 2,11%. A continuación se situaron Meliá, ACS, Grifols, Red Eléctrica y Acciona, todos con revalorizaciones de más de un 1%.

En el Índice General de la Bolsa de Madrid, Berkeley se disparó un 35,84%, mientras que Sniace, el peor, se dejó un 5,48%. En el Eurostoxx 50, únicamente nueve valores terminaron en negativo, pero el peor, Société Générale, se dejó un 6,5%.

Grecia e Italia, dos excepciones

En esa discreción general de las Bolsas hubo dos excepciones. En primer lugar, en Italia, donde el Ftse Mib de Milán cerraba en rojo, con un recorte de un 0,06%. Matteo Salvini, después de que su partido, la Liga, ganara las elecciones europeas en su país con un 34% de los votos (el doble que hace un año en las elecciones generales), superando las encuestas de opinión y a su compañero de coalición, el Movimiento Cinco Estrellas, que consiguió un 17% de los sufragios, se apresuró a reafirmarse como líder del Gobierno italiano, aseguró que la próxima fase de su Ejecutivo estará centrada en el recorte de impuestos e insistió en que no dejará que las reglas de la Unión Europea le impidan poner en marcha medidas de expansión económica. Ello se une a la noticia de que la Comisión Europea estaría planeando abrir un procedimiento disciplinario contra el país por no controlar su deuda. La potencial multa alcanzaría los 3.500 millones de euros.

La otra gran excepción fue Grecia, donde la Bolsa subió un 6%, después de que la derrota sufrida por Syriza en las elecciones llevara al primer ministro, Alexis Tsipras, a convocar elecciones anticipadas, que previsiblemente ganarán los conservadores de Nueva Democracia.

En el mercado de deuda, observamos una subida de la rentabilidad del bono italiano a diez años desde el 2,55% hasta el 2,65%. Por el contrario, el interés del título griego a diez años pasó desde el 3,35% hasta el 3,10%.

En Alemania, el interés del bund se movió a la baja, al pasar del -0,12% hasta el -0,15%, su nivel más bajo desde el último trimestre de 2016..

La rentabilidad del bono español a diez años cayó hasta el 0,80%, otro mínimo histórico, lo que implica que el mercado está bastante tranquilo con la combinatoria de las elecciones generales, locales, autonómicas y europeas.

Divisas y materias primas

En el mercado de divisas, el euro perdía fuerza frente al dólar, hasta perder la cota de 1,12 unidades, quizás por la presión de las cuestiones italianas.

En el mercado de materias primas, el precio del oro se mantenía plano en los 1.285 dólares la onza. El que subía con fuerza era el crudo. El barril de Brent, de referencia en Europa, se anotaba un 1,59%, hasta los 69,78 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, se anotaba un 0,5%, hasta los 58,93 dólares. En la jornada no contábamos con referencias ni de Estados Unidos ni del Reino Unido: sus respectivos mercados cerraban por festivo.

