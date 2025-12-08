El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Eurostat y la OCDE sitúan dentro de este grupo a los hogares con ingresos de entre el 75% y el 200% de la renta media. Manu Cecilio

La menguante clase media en España

Si aceptamos su definición oficial, vivir sin sobresaltos financieros, una parte de quienes figuran estadísticamente en este grupo ya no puede vivir como tal

Manfred Nolte

Manfred Nolte

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:09

Comenta

Durante décadas, el concepto de clase media se ha asociado a la sala de máquinas de una sociedad. Cuando se expande, el país avanza. Si ... se detiene o contrae, el país frena o retrocede. Clase media es el grupo que vive sin sobresaltos económicos frecuentes y sin angustias de final de mes. Así lo entienden y definen los Organismos oficiales.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

