España: índices de Competitividad

Manfred Nolte

Manfred Nolte

Domingo, 31 de agosto 2025, 23:57

El seguimiento de la economía española cuenta, entre otros, con dos indicadores de nombres similares, pero de naturaleza distinta. El primero, el Índice de Competitividad ... Global (ICG) del World Economic Forum (WEF), mide la capacidad de un país para generar crecimiento sostenible y prosperidad futura a partir de más de un centenar de variables que van desde las instituciones y las infraestructuras hasta la estabilidad macroeconómica, la innovación o la calidad del mercado laboral. El informe más reciente del WEF analiza 141 economías ofreciendo una radiografía amplia del potencial competitivo de cada país. España figura en el puesto 34 de esta clasificación, muy lejos de la decimocuarta posición que nos correspondería por tamaño económico. Los tres primeros corresponden a Singapur, Estados Unidos y Hong Kong, economías caracterizadas por una elevada calidad institucional, gran capacidad innovadora y entornos regulatorios transparentes.

España: índices de Competitividad