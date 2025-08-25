El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Amartya Sen, ganador del Premio Nobel de Ciencias Económicas. Anindito Mukherjee

Amartya Sen: la libertad como brújula del desarrollo

Manfred Nolte

Manfred Nolte

Lunes, 25 de agosto 2025, 00:02

Amartya Kumar Sen, nacido en 1933 en la ciudad india de Santiniketan ha tejido una vida iluminada por una noble vocación: interpretar el sufrimiento humano ... y buscar respuestas para superar el azote de la pobreza y la trampa de la desigualdad. A los diez años, durante la gran hambruna de Bengala que segó tres millones de vidas, el niño Sen fue testigo directo de la impotencia de un sistema colonial incapaz de alimentar a su pueblo. Años después confesaría que aquella experiencia sembró su compromiso de profesar una economía al servicio de las personas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    A Linaje les quedó grande el escenario de Abandoibarra
  2. 2

    ¿Qué requisitos hay que cumplir para formar parte de una comparsa?
  3. 3

    Cinco heridos por un incendio en Santutxu: «La silla de ruedas eléctrica empezó a arder y no podíamos apagarla»
  4. 4

    La Diputación se abre a ofrecer incentivos fiscales a las txosnas si asumen el TicketBai
  5. 5

    El escenario de los conciertos, otra vez la nota discordante
  6. 6

    Las fiestas aún no son para todos
  7. 7

    El «atronador» pitido no cesa en Barakaldo
  8. 8

    Los números que deja esta Aste Nagusia: 165 «ladrones y sinvergüenzas» y menos afluencia que en 2024
  9. 9

    Asesinato en una tienda de golosinas
  10. 10 La nueva vida de Sandra y Roberto al otro lado de la barra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Amartya Sen: la libertad como brújula del desarrollo

Amartya Sen: la libertad como brújula del desarrollo