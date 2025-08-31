El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Entrega de las firmas para impulsar la Iniciativa Legislativa Popular en el Parlamento vasco. Rafa Gutiérrez

La lucha por un SMI propio marca el arranque de curso para los sindicatos

Los datos de empleo relajan un ambiente en el que crecen los ERTE, se busca reducir la jornada, y vuelve la negociación de grandes convenios

Sergio Llamas

Domingo, 31 de agosto 2025, 07:27

La fortaleza del mercado laboral es el viento de cola con el que Euskadi viene sorteando las dificultades económicas que crecen en Europa. Los buenos ... datos de empleo, que este mes podrían completar su primer año por encima del millón de cotizantes, y las cifras de paro más bajas para un julio desde 2008 (con menos de 105.000 desempleados), arrojan un soplo de aire fresco para afrontar el nuevo curso.

