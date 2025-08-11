Kutxabank se lanza al combate por los jóvenes contra los neobancos

Kutxabank quiere apostar por atraer a los jóvenes a la entidad. La herramienta será su nueva tarjeta 'Korner Dual', un arma con la que quiere ... plantar combate al modelo de neobancos popularizado por fórmulas como Revolut o N26, que se vienen haciendo con el mercado. El objetivo es utilizar este 'plástico' en su modelo de débito para clientes de entre 12 y 30 años, y con opciones de crédito entre los 18 y los 30.

Este verano marcará la salida de esta iniciativa dirigida a los viajeros con amigos cuando se encuentren fuera del territorio, o a aquellos que vayan a iniciar sus estudios en otros países. La tarjeta 'Korner' lanzada por Kutxabank optará por un modelo sin comisiones por cambio de divisa o por sacar dinero a débito en cajeros cuando se esté en el extranjero.

Entre otros atractivos para seducir a los nuevos usuarios en estas fórmulas de pago, la financiera vasca incluirá cinco reintegros de efectivo gratis al mes en territorio nacional (no habrá límite de usos para los de la propia entidad). A partir de entonces Kutxabank tampoco aplicará comisiones, aunque estas operaciones sí podrían incluir estos pagos por parte de las entidades propietarias de la sucursal. El servicio se podrá usar siempre, de forma ilimitada, a nivel internacional.

Competencia por el efectivo

Estas fórmulas suponen un modelo creciente en el combate por el efectivo y el cambio de divisas, uno de los campos de batalla para las entidades que hasta la fecha venían centrando sus apuestas en los smartphone a través de los pagos vía Bizum.

La fórmula de Kutxabank será un modelo sin comisiones por emisión o mantenimiento, y recogerá otras ventajas para jóvenes de entre 18 y 30 años como un seguro de accidentes y asistencia en viaje gratuito, cuando éste se pague con la 'Korner Dual'.

En un mercado cada vez más competitivo, y ante un escenario en el que los clientes jóvenes no tienen miedo s cambiar de compañía en la búsqueda de nuevos servicios, Kutxabank reforzará sus ventajas ofreciendo un cambio de divisas sin comisiones de lunes a domingo, los 365 días del año, frente a otras fórmulas que lo limitan a días laborables.